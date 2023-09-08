Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mantan Suami Bongkar Alasan Cerai dari Roro Fitria: Dia Sering Hina Saya Miskin

Mochammad Fahreza Bachtiar , Jurnalis-Sabtu, 09 September 2023 |02:30 WIB
Mantan Suami Bongkar Alasan Cerai dari Roro Fitria: Dia Sering Hina Saya Miskin
Andri Irwan sebut Roro Fitria serap menghinanya miskin saat masih menikah. (Foto: STARPRO Indonesia)
A
A
A

JAKARTA - Andri Irwan akhirnya buka suara terkait penyebab perceraiannya dengan Roro Fitria. Pengadilan Agama Jakarta Selatan diketahui memutus cerai pernikahan keduanya pada 6 Desember 2022. 

Dia mengungkapkan, ada tiga hal yang memicu perceraian mereka. Pertama, masalah finansial. "Intinya, (cerai) karena materi. Dia sering hina saya miskin," ujarnya dikutip dari STARPRO Indonesia, pada Jumat (8/9/2023). 

Andri Irwan menambahkan, "Meski dia sering menghina saya, tapi jangan lupa, selama setahun pernikahan dia hidup dari siapa? Selama berumah tangga sama dia, saya bukan miskin lagi tapi fakir." 

Kedua, harus bersandiwara di depan media. Andri mengaku, tak nyaman berhadapan dengan awak media karena tahu apa yang keluar dari mulut sang mantan istri adalah kebohongan. 

Andri Irawan sebut Roro Fitria kerap menghinanya miskin. (Foto: Starpro Indonesia)

"Selama menikah, saya diharuskan mengikuti cara dia. Semua telepon dan media sosial pribadi saya diprotect sama dia. Dia saring benar-benar, jangan sampai ada yang masuk. Setelah lepas dari dia, baru saya bisa unggah dengan bebas," tutur Andri menambahkan. 

Ketiga, kekayaan semu Roro Fitria. Andri Irwan juga mengungkapkan bahwa kekayaan yang kerap dipamerkan sang mantan istri di depan kamera tidaklah seperti kenyataan.

1 2
