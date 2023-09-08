Ibu Virgoun Ngotot Ingin Ketemu Cucu, Inara Rusli Minta Perbaiki Komunikasi

JAKARTA - Konflik Inara Rusli dengan ibu Virgoun, Eva Manurung, hingga kini masih terus berlangsung. Pasalnya, sang mertua merasa bahwa Inara telah membatasinya bertemu dengan ketiga cucunya.

Namun, hal itu dibantah oleh Inara. Perempuan berhijab itu mengatakan bahwa ia tidak pernah membatasi sang mertua.

"Aku nggak pernah membatasi. Terus terang," jawab Inara Rusli.

Di balik bantahannya itu, Inara Rusli justru meminta agar sang mertua memperbaiki komunikasi dengannya dulu sebagai ibu dari cucu-cucunya, sebelum ngotot ingin bertemu.

"Aku cuma kasih tahu bahwa kalau mau ke rumah setidaknya ya diperbaiki lah komunikasi sama aku sebagai ibunya anak-anak," terang Inara Rusli.

Sebab, Inara merasa seperti tidak diperlakukan dan dianggap sebagai anak sendiri oleh ibu berdarah Batak tersebut.