Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

2 Kali Tersandung Kasus Narkoba, Ammar Zoni Berharap Dapat Tuntutan yang Pantas

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |10:48 WIB
2 Kali Tersandung Kasus Narkoba, Ammar Zoni Berharap Dapat Tuntutan yang Pantas
Ammar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Foto: Ravie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Ammar Zoni berharap mendapat tuntutan setimpal dari kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Dia siap menjalani sidang tuntutan hari ini yang sempat dua kali ditunda.

Mengenakan rompi tahanan, Ammar tiba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada pukul 09.30 WIB.

Suami Irish Bella itu juga datang menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan bersama dua terdakwa lainnya bernisial M dan RH.

Ayah dua anak itu berharap mendapat tuntutan setimpal atas kasus narkoba yang menjeratnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190828/ammar_zoni-JkhX_large.jpeg
Kata Aditya Zoni Soal Dugaan Kekerasan yang Dialami Ammar Zoni  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825/ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686/sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620/ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593/ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190600/ammar_zoni-uDYA_large.jpg
Tampil Lebih Kurus, Ammar Zoni Minta Doa Jelang Sidang Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement