2 Kali Tersandung Kasus Narkoba, Ammar Zoni Berharap Dapat Tuntutan yang Pantas

Ammar Zoni di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. (Foto: Ravie/MPI)

JAKARTA - Aktor Ammar Zoni berharap mendapat tuntutan setimpal dari kasus penyalahgunaan narkoba yang menjeratnya. Dia siap menjalani sidang tuntutan hari ini yang sempat dua kali ditunda.

Mengenakan rompi tahanan, Ammar tiba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada pukul 09.30 WIB.

Suami Irish Bella itu juga datang menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan bersama dua terdakwa lainnya bernisial M dan RH.

Ayah dua anak itu berharap mendapat tuntutan setimpal atas kasus narkoba yang menjeratnya.