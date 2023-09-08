Ririn Ekawati Paham Keutamaan Salat Berkat Ibnu Jamil: Terima Kasih Imam yang Baik

JAKARTA - Artis Ririn Ekawati bersyukur menjadi istri dari Ibnu Jamil. Bukan hanya baik, Ibnu juga mampu memberikan pemahaman agama Islam kepadanya.

Peran Ibnu Jamil sebagai suami menuntun Ririn Ekawati dalam hal menegakkan kewajiban agama membuatnya terharu. Tak sanggup menahan air mata, Ririn mengucap terima kasih pada suami tercinta.

"Terima kasih udah jadi imam yang baik buat aku, karena dia aku jadi ngerti banget kalau kita gak boleh ninggalin salat," kata Ririn Ekawati, dikutip dari YouTube Ngobrol Asix, Jumat (8/9/2023).

Menurut Ririn, sang suami merupakan pribadi yang memahami agama. Ibadah wajib-nya selalu dikerjakan.