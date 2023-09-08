Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Maxime Bouttier Kena Ancaman Kakak Luna Maya: Jangan Macam-Macam Ya!

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |09:46 WIB
Maxime Bouttier Kena Ancaman Kakak Luna Maya: Jangan Macam-Macam Ya!
Maxime Bouttier kena ancam kakak Luna Maya. (Foto: Instagram/@lunamaya)
JAKARTA - Maxime Bouttier bertemu dengan kakak Luna Maya, Tipi Jabrik. Pertemuan mereka terjadi di momen perayaan ulang tahun sang aktris yang ke-40 di Bali.

Dilihat dari YouTube Luna Maya, kakak Luna Maya tampak bergurau ke Maxime. Ia seolah mengancam pria berdarah Indonesia-Prancis yang kini dekat dengan adiknya itu agar tidak bersikap macam-macam.

"Lo jangan macem-macem ya," kata Tipi sambil menunjuk Maxime namun tersenyum setelahnya.

Ucapan Tipi langsung membuat hadirin riuh. Bahkan, Luna juga terkejut mendengar kata-kata kakaknya.

Ayu Dewi yang bertugas sebagai host di acara ulang tahun Luna lalu mengatakan bahwa Maxime adalah satu-satunya pria yang pernah diucapkan seperti itu oleh Tipi.

"Tapi cuma satu-satunya yang diucapin begitu sama Tipi loh, itu spesial. Berarti Tipi udah percaya," kata Ayu Dewi.

