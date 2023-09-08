Serahkan Semua Aset ke Istri, Denny Sumargo: Gue Numpang Hidup

JAKARTA - Denny Sumargo termasuk tipe suami yang menaruh kepercayaan penuh terhadap sang istri, Olivia Allan. Bahkan Denny rela memberikan seluruh hartanya kepada istri tercinta.

Karena hal itu, Denny Sumargo kemudian bergurau. Dia mengatakan bahwa saat ini dirinya hanya menumpang hidup pada Olivia.

"Saya sekarang kan numpang hidup ya sama Cik Oliv," kata Denny Sumargo, dikutip dari YouTube KinosGina, Kamis (7/9/2023).

Semua aset yang dimiliki Denny Sumargo sekarang sudah berada di tangan istrinya. Itulah mengapa hal ini dikatakan sama saja sedang menumpang kehidupan.

"Jadi berhubung semua aset sudah dimiliki dia, saya sebenarnya numpang hidup," lanjutnya.