HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Klarifikasi Dokter Richard Lee Usai Wajah Aslinya Disebut Tak Mulus di Kamera Wartawan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |08:34 WIB
Klarifikasi Dokter Richard Lee Usai Wajah Aslinya Disebut Tak Mulus di Kamera Wartawan
Klarifikasi Dokter Richard Lee mengenai wajahnya. (Foto: Instagram/@dr.richard_lee)
A
A
A

JAKARTA - Dokter sekaligus influencer, Richard Lee klarifikasi soal wajahnya yang jadi gunjingan warganet saat diwawancarai awak media. Ia viral karena wajah aslinya dianggap tak semulus seperti di video yang ia buat. 

Menanggapi kejadian viral itu, dokter Richard buka suara. Ia menjelaskan dirinya harus mengklarifikaai hal itu karena mulai dimanfaatkan pihak tak bertanggung jawab.

“Ini aku klarifikasi ya karena udah mulai digoreng sama penjual skincare abal-abal dan aku gak mau mereka menang karena menemukan kesalahnku,” ungkap dokter Richard, dikutip MNC Portal Indonesia, Kamis (7/9/2023).

Pemilik klinik kecantikan ini pun menjelaskan bahwa dirinya pernah mengalami jerawatan yang parah saat sekolah SMA hingga meninggalkan banyak bekas. Ia mengaku pada saat itu tak memiliki biaya untuk melakukan perawatan pada kulitnya.

“Aku lahir dari keluarga yang sangat miskin. Gimana mau perawatan, aku sekolah aja susah,” jelasnya.

Dokter Richard menjelaskan dirinya memang masih memiliki bekas jerawat karena pernah mengalami breakout yang cukup parah di masa sekolah. Namun, ia menegaskan bahwa bekas jerawat di wajahnya tak separah seperti potret yang beredar.

Halaman:
1 2
