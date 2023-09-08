Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diduga Menipu Miliaran Rupiah, Mantan Manajer Fuji Ternyata Punya Korban Lain

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |08:06 WIB
Diduga Menipu Miliaran Rupiah, Mantan Manajer Fuji Ternyata Punya Korban Lain
Mantan manajer Fuji disebut merugikan beberapa orang lainnya. (Foto: Instagram/@fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami alias Fuji sudah membeberkan alasannya melaporkan mantan manajer yang diebut merugikan hingga miliaran rupiah. Ia akhirnya baru menempuh jalur hukum lantaran melihat semakin banyak korban yang juga diduga dirugikan oleh oknum tersebut.

Jika terus menerus dibiarkan, Fuji khawatir akan ada korban-korban selanjutnya yang bernasib serupa dengannya.

"Ada beberapa temen aku tuh kayanya kena juga sih. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku biarin takutnya memakan korban lagi,"kata Fuji saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (7/9/2023).

Sandy Arifin selaku kuasa hukum Fuji menegaskan bahwa alasan kliennya membuat laporan bukan karena desakan brand-brand yang meminta pertanggungjawabannya atas kesalahpahaman yang terjadi. Melainkan karena inisiatif Fuji yang juga mendapat dukungan dari kedua orangtuanya.

"Bukan desakan tapi dari beliau sendiri dan orang tua juga mendukung. Karena kan yang dirugikan ada beberapa dan ada yang komplain juga," ujar Sandy Arifin.

Fuji menyebut bahwa sejumlah brand sampai komplain lantaran kecewa kepadanya. Mereka menilai Fuji tidak bekerja secara profesional sesuai kontrak kerja yang berlaku padahal pembayaran sudah dilakukan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement