Diduga Menipu Miliaran Rupiah, Mantan Manajer Fuji Ternyata Punya Korban Lain

Mantan manajer Fuji disebut merugikan beberapa orang lainnya. (Foto: Instagram/@fuji_an)

JAKARTA - Selebgram Fujianti Utami alias Fuji sudah membeberkan alasannya melaporkan mantan manajer yang diebut merugikan hingga miliaran rupiah. Ia akhirnya baru menempuh jalur hukum lantaran melihat semakin banyak korban yang juga diduga dirugikan oleh oknum tersebut.

Jika terus menerus dibiarkan, Fuji khawatir akan ada korban-korban selanjutnya yang bernasib serupa dengannya.

"Ada beberapa temen aku tuh kayanya kena juga sih. Jadi aku ngerasa kalau misalnya aku biarin takutnya memakan korban lagi,"kata Fuji saat ditemui di Polres Metro Jakarta Barat, Kamis (7/9/2023).

Sandy Arifin selaku kuasa hukum Fuji menegaskan bahwa alasan kliennya membuat laporan bukan karena desakan brand-brand yang meminta pertanggungjawabannya atas kesalahpahaman yang terjadi. Melainkan karena inisiatif Fuji yang juga mendapat dukungan dari kedua orangtuanya.

"Bukan desakan tapi dari beliau sendiri dan orang tua juga mendukung. Karena kan yang dirugikan ada beberapa dan ada yang komplain juga," ujar Sandy Arifin.

Fuji menyebut bahwa sejumlah brand sampai komplain lantaran kecewa kepadanya. Mereka menilai Fuji tidak bekerja secara profesional sesuai kontrak kerja yang berlaku padahal pembayaran sudah dilakukan.