Putri Ariani Lolos ke Final AGT 2023, Mayang-Fuji Saling Sawer Gift TikTok

JAKARTA - Hot gosip Okezone kali ini datang dari Putri Ariani. Penyanyi 17 tahun ini kembali membawa kabar yang lagi-lagi membanggakan Indonesia.

Putri Ariani berhasil lolos ke final America's Got Talent (AGT) 2023 setelah tampil di babak semifinal dengan memukau. Hal ini disampaikan oleh akun Instagram resmi ajang pencarian bakat tersebut.

"@arianinismaputri has something' to smile about. She's heading to the #AGT Finale!," tulis akun AGT pada 7 September 2023.

Para juri meliputi Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel sampai tak bisa lagi menahan diri melakukan standing ovation. Malam itu, Putri membawakan sebuah lagu dari band U2 berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Kabar selanjutnya datang dari Mayang Lucyana, adik mendiang Vanessa Angel. Mulanya, ia diduga menyindir Fuji ketika live TikTok.