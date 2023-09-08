Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film The Outpost, Konflik Berdarah di Afganistan

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |20:58 WIB
Sinopsis Film The Outpost, Konflik Berdarah di Afganistan
Sinopsis film The Outpost (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film The Outpost akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Outpost adalah film perang Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Rod Lurie, berdasarkan buku non-fiksi tahun 2012 The Outpost: An Untold Story of American Valor oleh Jake Tapper.

Film ini menceritakan tentang Pertempuran Kamdesh dalam Perang di Afghanistan. Film ini dibintangi oleh Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Cory Hardrict, Milo Gibson, Jacob Scipio, Will Attenborough, dan Taylor John Smith.

Sinopsis Film The Outpost, Konflik Berdarah di Afganistan

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 93% berdasarkan 99 ulasan, dengan rating rata-rata 7,9/10.

Sinopsis Film The Outpost

Selama perang di Afghanistan, SSG Romesha dan sekelompok tentara baru tiba di PRT Kamdesh, di bawah komando CPT Keating. SGT Scusa menyelamatkan seekor anjing dari tembakan, dan orang-orang itu menangkis serangan Taliban lainnya. SSG Gallegos menyerang PFC Yunger karena menembak terlalu dekat dengan kepalanya, sementara SGT Larson menegur SPC Carter karena berdebat selama baku tembak. Keating mengatur syura untuk menawarkan uang kepada tetua setempat untuk proyek infrastruktur dengan imbalan perdamaian. Tes sisa tembakan membuktikan bahwa seorang pria setempat ikut serta dalam serangan hari sebelumnya, namun dia dan orang lain meletakkan senjata mereka. Keating menawarkan untuk mengemudikan LMTV besar melalui jalan pegunungan yang sempit; sementara Romesha dan Carter mengintai di depan, kendaraan itu jatuh dari tebing, menewaskan Keating.

Komandan baru, CPT Yllescas, mengirimkan patroli setelah serangan lainnya; Romesha merinci bagaimana dia akan melancarkan serangan ke pos terdepan yang rentan. SGT Kirk menangkap seorang pria lokal yang dibayar oleh para tetua untuk mengambil gambar pangkalan tersebut, yang menyebabkan Yllescas menahan uang yang dijanjikan Keating kepada mereka. Penerjemah Afghanistan di pangkalan itu, Mohammed, memperingatkan akan terjadinya serangan skala besar, namun ketakutannya diabaikan. Saat berpatroli di jembatan bersama Yunger, Yllescas terbunuh oleh bom; Yunger yang trauma dibujuk untuk tidak bunuh diri oleh Romesha dan dikeluarkan dari Pos terdepan bersama tubuh Yllescas.

CPT Broward mengambil alih pangkalan tersebut, yang menurutnya akan segera ditutup. Tanda pengenal Afghanistan ditemukan di dekat jembatan, mungkin milik pelaku pembom, namun Broward menolak mengizinkan Romesha dan orang-orangnya untuk menggeledah desa-desa terdekat. Romesha berselisih dengan Broward karena kepatuhan kapten terhadap aturan pertempuran, dan tekanan dari Presiden Afghanistan Karzai menunda penutupan pangkalan. Carter mendekati 1LT Bundermann dengan kekhawatiran para pria tersebut tentang kepemimpinan Broward, namun ditolak.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/206/3177325/arya_saloka-CrD6_large.jpg
Sinopsis Film Dendam Malam Kelam: Misteri Raibnya Jenazah Istri Arya Saloka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/17/206/3163514/tinggal_meninggal-SI8e_large.jpg
Sinopsis Film Tinggal Meninggal, Ketika Gema Mencari Perhatian dari Duka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/206/3161783/merah_putih_one_for_all-doj3_large.jpg
Sinopsis Film Merah Putih One for All, Animasi Indonesia yang Banjir Kritik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/206/3158887/a_normal_woman-2AOJ_large.jpg
Sinopsis Film A Normal Woman, Sisi Gelap Mewahnya Dunia Sosialita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/206/3145891/sinopsis_film_bleeding_steel-SaXd_large.jpg
Sinopsis Film Bleeding Steel, Aksi Jackie Chan Hadapi Ancaman Cyborg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/206/3145624/sinopsis_film_hunter_killer-Oal5_large.jpg
Sinopsis Film Hunter Killer, Kerja Sama AS dan Rusia di Tengah Kudeta 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement