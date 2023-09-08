Sinopsis Film The Outpost, Konflik Berdarah di Afganistan

JAKARTA - Sinopsis film The Outpost akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. The Outpost adalah film perang Amerika tahun 2020 yang disutradarai oleh Rod Lurie, berdasarkan buku non-fiksi tahun 2012 The Outpost: An Untold Story of American Valor oleh Jake Tapper.

Film ini menceritakan tentang Pertempuran Kamdesh dalam Perang di Afghanistan. Film ini dibintangi oleh Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Cory Hardrict, Milo Gibson, Jacob Scipio, Will Attenborough, dan Taylor John Smith.

Di Rotten Tomatoes, film ini mendapat rating 93% berdasarkan 99 ulasan, dengan rating rata-rata 7,9/10.

Sinopsis Film The Outpost

Selama perang di Afghanistan, SSG Romesha dan sekelompok tentara baru tiba di PRT Kamdesh, di bawah komando CPT Keating. SGT Scusa menyelamatkan seekor anjing dari tembakan, dan orang-orang itu menangkis serangan Taliban lainnya. SSG Gallegos menyerang PFC Yunger karena menembak terlalu dekat dengan kepalanya, sementara SGT Larson menegur SPC Carter karena berdebat selama baku tembak. Keating mengatur syura untuk menawarkan uang kepada tetua setempat untuk proyek infrastruktur dengan imbalan perdamaian. Tes sisa tembakan membuktikan bahwa seorang pria setempat ikut serta dalam serangan hari sebelumnya, namun dia dan orang lain meletakkan senjata mereka. Keating menawarkan untuk mengemudikan LMTV besar melalui jalan pegunungan yang sempit; sementara Romesha dan Carter mengintai di depan, kendaraan itu jatuh dari tebing, menewaskan Keating.

Komandan baru, CPT Yllescas, mengirimkan patroli setelah serangan lainnya; Romesha merinci bagaimana dia akan melancarkan serangan ke pos terdepan yang rentan. SGT Kirk menangkap seorang pria lokal yang dibayar oleh para tetua untuk mengambil gambar pangkalan tersebut, yang menyebabkan Yllescas menahan uang yang dijanjikan Keating kepada mereka. Penerjemah Afghanistan di pangkalan itu, Mohammed, memperingatkan akan terjadinya serangan skala besar, namun ketakutannya diabaikan. Saat berpatroli di jembatan bersama Yunger, Yllescas terbunuh oleh bom; Yunger yang trauma dibujuk untuk tidak bunuh diri oleh Romesha dan dikeluarkan dari Pos terdepan bersama tubuh Yllescas.

CPT Broward mengambil alih pangkalan tersebut, yang menurutnya akan segera ditutup. Tanda pengenal Afghanistan ditemukan di dekat jembatan, mungkin milik pelaku pembom, namun Broward menolak mengizinkan Romesha dan orang-orangnya untuk menggeledah desa-desa terdekat. Romesha berselisih dengan Broward karena kepatuhan kapten terhadap aturan pertempuran, dan tekanan dari Presiden Afghanistan Karzai menunda penutupan pangkalan. Carter mendekati 1LT Bundermann dengan kekhawatiran para pria tersebut tentang kepemimpinan Broward, namun ditolak.

