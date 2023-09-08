Natta Reza Sumbang Lagu untuk OST Film SAHDU, Terinspirasi dari Pengalaman Pribadi

JAKARTA - Penyanyi Natta Reza digandeng 29 Ruang Pictures untuk menggarap original soundtrack (OST) film Satu Hari Dengan Ibu (SAHDU). Terlahirlah lagu berjudul Ibu yang bergenre pop.

Natta Reza menonjolkan kekuatan lirik dan aransemen musik yang mudah dicerna. Lagu ini juga dibuat berdasarkan pengalaman pribadinya yang baru saja kehilangan sang ibu.

“Ibu adalah sosok luar biasa dengan pengorbanannya yang sangat besar dalam mengasuh, memberikan kasih sayang, dan mendidik anaknya dengan tulus," kata Natta Reza, dikutip dari rilis yang diterima Okezone, Jumat (8/9/2023).

"Namun, seringkali terlupakan oleh anak dan baru disesali jika sudah tidak ada lagi sosoknya di dunia ini," sambungnya.

Melalui lirik lagunya, Natta berusaha menyampaikan cerita dari film Satu Hari dengan Ibu (SAHDU) agar lebih menghargai ibu. Memaksimalkan waktu untuk berbakti kepadanya selama masih ada di dunia ini.