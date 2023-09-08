Dion Mulya Rilis Selalu Mengalah, Ajak Renungi Status Hubungan

JAKARTA - Penyanyi Dion Mulya turut mewarnai tren musik bergenre pop-ballad lewat single keduanya yang bertajuk Selalu Mengalah.

Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang menempatkan kepentingan pasangan di atas segalanya. Namun, dalam benaknya, ia mempertanyakan apakah pengorbanan ini sepadan.

Dion menawarkan persembahan yang emosional lewat harmoni lirik dan melodinya yang lembut. Membawa harapan agar mengajak pendengarnya bisa merenungi tentang hubungan percintaannya masing-masing.

"Seberapa besar pengorbanan yang dapat diberikan dalam sebuah hubungan? Apakah selalu mengalah merupakan tindakan yang bijak, ataukah justru tindakan yang merugikan diri sendiri?" ujar Dion.