Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Mahalini Ajak Penonton Galau di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |23:01 WIB
Mahalini Ajak Penonton Galau di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023
Mahalini di LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Mahalini ajak para penonton LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, nyanyi bareng dengan lagu-lagu galau khas Mahalini.

Single-single hits Mahalini seperti Sial, Melawan Restu, dan juga Sisa Rasa membuat para penonton LMAC 2023 sing a long.

Mahalini Ajak Penonton Galau di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

Bernyanyi dengan hati, ternyata tidak hanya penonton yang dibuat baper. Akan tetapi, Mahalini juga berhasil terbawa suasana karena teringat Mama nya ketika membawakan lagu ‘Sisa Rasa’.

“…..sampaikan rinduku untuk Mama,” ucap Mahalini

Di akhir penutup penampilannya, tidak lupa Mahalini juga mengucapkan terima kasih atas antusiasnya setia menunggu Mahalini di panggung LMAC 2023.

"Thank you semuanya, terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa nyanyi bareng lagi,” kata Mahalini di atas panggung, di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Jumat (8/9/2023).

Tidak hanya itu, Mahalini juga berikan pesan untuk selalu jaga kesehatan kepada para penonton, sebelum dirinya turun dari atas panggung.

“Saya doain semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan,” tutur Mahalini.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement