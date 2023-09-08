Mahalini Ajak Penonton Galau di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

JAKARTA - Mahalini ajak para penonton LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, nyanyi bareng dengan lagu-lagu galau khas Mahalini.

Single-single hits Mahalini seperti Sial, Melawan Restu, dan juga Sisa Rasa membuat para penonton LMAC 2023 sing a long.

Bernyanyi dengan hati, ternyata tidak hanya penonton yang dibuat baper. Akan tetapi, Mahalini juga berhasil terbawa suasana karena teringat Mama nya ketika membawakan lagu ‘Sisa Rasa’.

“…..sampaikan rinduku untuk Mama,” ucap Mahalini

Di akhir penutup penampilannya, tidak lupa Mahalini juga mengucapkan terima kasih atas antusiasnya setia menunggu Mahalini di panggung LMAC 2023.

"Thank you semuanya, terima kasih banyak. Semoga nanti kita bisa nyanyi bareng lagi,” kata Mahalini di atas panggung, di LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Jumat (8/9/2023).

Tidak hanya itu, Mahalini juga berikan pesan untuk selalu jaga kesehatan kepada para penonton, sebelum dirinya turun dari atas panggung.

“Saya doain semoga kalian sehat selalu, jaga kesehatan,” tutur Mahalini.

