Mahalini Sukses Hangatkan Panggung LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

JAKARTA - Penampilan Mahalini, di atas panggung LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, berhasil memukau penonton dengan aksi panggungnya yang enerjik.

Lewat lagu Cinta Luar Biasa para penonton dibuat bernyanyi sambil berjoget bersama dengan lantunan lagu yang dibawakan oleh jebolan ajang berbakat Indonesian Idol season 10 tersebut.

"Saya mau ajak kalian loncat-loncat sama saya, siap?," kata Mahalini, di atas panggung, Jumat (8/9/2023).

Mahalini sendiri menghibur para penonton dengan lagu-lagu hitsnya, seperti Jangan Buru-Buru, Melawan Restu, Cinta Luar Biasa, Sial, dan lain-lain. Mahalini berhasil sing a long dengan penampilannya.

Penonton pun terbawa suasana dengan penampilan yang diberikan Mahalini, hingga tidak sedikit dari penonton yang meminta Mahalini untuk bernyanyi maju hingga ke depan panggung.