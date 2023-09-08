Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Membisu Jadi Lagu Pembuka Rizky Febian di LMAC Music Forall Fest 2023

Melati Pratiwi , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |21:01 WIB
Rizky Febian di LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)
A
A
A

BOGOR - Rizky Febian jadi performer ketiga pada festival musik bertajuk LMAC Music Forall Fest 2023 di Lido Music & Arts Center, Lido, Jawa Barat, Jumat (8/9/2023). Penyanyi asal Bandung itu membuka dengan lagu berjudul Membisu.

Sebelum tampil, kehadiran Rizky Febian sangat dinantikan oleh para penonton, terutama kaum hawa. Pasalnya, ia dikenal sebagai penyanyi yang sangat ramah terhadap para penggemarnya.

Ketika naik ke panggung, sebagian besar penonton wanita langsung berteriak histeris dan langsung bernyanyi bersama. Tak seperti biasa, Rizky langsung membawakan lagu Membisu sebagai dendang pertama di LMAC Music Forall Fest 2023.

Lagu Membisu menceritakan seorang laki-laki yang terpikat pada wanita saat melihat pandangan pertama. Setelah itu, Rizky membawakan lagu Terlukis Indah, dan tak lupa menyapa para penggemar yang hadir di KEK Lido Music & Arts Center.

"Selamat malam semuanya!! Luar biasa semangatnya. Pasti pada nungguin Taeyang ya? Tadi saya habis ngopi sama Taeyang, humble banget orangnya," kaya Rizky Febian sambil tertawa.

Tak lupa Rizky Febian juga membawakan lagu yang didedikasikan untuk ibunda yang telah tiada. Ini merupakan lagu yang diciptakan beberapa hari setelah ibunya meninggal dunia.

"Mungkin di sini ada yg masih merindukan mantannya? tapi jni lagu yang saya bikin saat kepergian ibu saya. Ini dia lagu Merindu," ujarnya.

Halaman:
1 2
