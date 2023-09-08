Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Fourtwnty Buka LMAC Music Forall Fest 2023: Ini Panggung Termegah Saya

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |18:43 WIB
Fourtwnty Buka LMAC Music Forall Fest 2023: Ini Panggung Termegah Saya
Fourtwnty buka LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: ist)
JAKARTA - LMAC Music Forall Fest 2023 dibuka dengan meriah oleh penampilan dari Fourtwnty. Kehadirannya di atas panggung membuat penonton langsung bersorak.

Fourtwnty memulai penampilannya dengan lagu Diam-Diam Kubawa. Penonton langsung menyambut antusias, semua turut bernyanyi bersama lagu hits Tanah Air ini. Selesai bernyanyi, Fourtwnty tidak lupa menyapa para penonton dengan mengucapkan salam.

Kemudian Ari Lesmana selaku vokalis mengajak para penonton angkat tangan, “Angkat tangan semuanya.”



Keseruan langsung berlanjut ke lagu berikutnya, seperti Hitam Putih, Larasuka, Aku Tenang, dan Zona Nyaman. Penonton yang ada di LMAC Music Forall Fest tidak hanya menyaksikan Fourtwnty bernyanyi. Mereka ada yang berjoget hingga melompat bersama dengan teman-temannya.

Hal tersebut membuat suasana menjadi semakin meriah. Tentunya hal ini membuat Fourtwnty bahagia tampil di LMAC Music Forall Fest. Fourtwnty juga mengungkapkan jika LMAC Music Forall Fest merupakan panggung termegah tempat dirinya tampil.

“Panggung termegah saya terima kasih MNC,” kata Ari Lesmana di LMAC Music Forall Fest, Jumat (8/9/2023).

