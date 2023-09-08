Penonton Serbu Hari Pertama LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

JAKARTA - Hari pertama LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia. Terlihat dari banyaknya penonton yang datang, mereka sudah antre di depan gerbang pintu masuk dengan menggunakan busana terbaiknya.

Dari pantauan MNC Portal, sejak pukul 15.20 WIB, Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat, sudah mulai dipenuhi oleh para penonton LMAC.

Salah satu penonton bernama Farhan asal Jakarta Selatan, dan Rafa asal Bandung mengungkapkan mereka begitu antusias dengan konser musik yang diadakan LMAC 2023.

Mereka mengaku menunggu penampilan band asal Korea Selatan, Secret Number yang tampil di hari pertama panggung LMAC 2023.

"Aku mau nonton Secret Number," ucap Farhan kepada MNC Portal, Jumat (8/9/2023).

“Aku juga sama, suka banget,” tambah Rafa.

Merelakan tuker jadwal, hingga sengaja datang dari luar kota, mereka lakukan demi melihat langsung sang idola.

BACA JUGA: