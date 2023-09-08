Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Penonton Serbu Hari Pertama LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

Chindy Aprilia , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |16:25 WIB
Penonton Serbu Hari Pertama LMAC MUSIC FORALL FEST 2023
LMAC Music Forall Fest 2023 hari pertama (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Hari pertama LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, disambut antusias oleh para penikmat musik di Indonesia. Terlihat dari banyaknya penonton yang datang, mereka sudah antre di depan gerbang pintu masuk dengan menggunakan busana terbaiknya.

Dari pantauan MNC Portal, sejak pukul 15.20 WIB, Lido Music & Arts Center, Bogor, Jawa Barat, sudah mulai dipenuhi oleh para penonton LMAC.

Penonton Serbu Hari Pertama LMAC MUSIC FORALL FEST 2023

Salah satu penonton bernama Farhan asal Jakarta Selatan, dan Rafa asal Bandung mengungkapkan mereka begitu antusias dengan konser musik yang diadakan LMAC 2023.

Mereka mengaku menunggu penampilan band asal Korea Selatan, Secret Number yang tampil di hari pertama panggung LMAC 2023.

"Aku mau nonton Secret Number," ucap Farhan kepada MNC Portal, Jumat (8/9/2023).

“Aku juga sama, suka banget,” tambah Rafa.

Merelakan tuker jadwal, hingga sengaja datang dari luar kota, mereka lakukan demi melihat langsung sang idola.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement