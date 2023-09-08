U2 Izinkan Putri Ariani Bawakan Lagunya, Anji Sentil WAMI

JAKARTA - Erdian Aji Prihartanto alias Anji mantan vokalis band Drive ikut menyoroti penampilan Putri Ariani di ajang pencarian bakat America’s Got Talent (AGT).

Dalam semifinal AGT Putri Ariani tampil dengan menyanyikan lagu U2 yang berjudul 'I Still Haven't Found What I'm Looking For'. Namun Anji bukan mengomentari cara bernyanyi Putri Ariani. Melainkan ia menyoroti komentar Simon Cowell, salah satu juri AGT.

Melalui unggahan Instagram pribadinya, Anji memperlihatkan sebuah pemberitaan mengenai komentar Simon Cowell.

Ia menyebut bahwa U2 tak selalu mengizinkan lagu mereka dibawakan. Namun karena melihat penampilan Putri Ariani di audisi AGT, grup musik U2 memberi izin yang langka.

Melihat hal tersebut, Anji langsung menyentil akun Instagram Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Anji mengatakan bahwa seorang musisi juga berhak memberi izin atau melarang lagunya dibawakan penyanyi lain.

"Di luar negeri, Pencipta lagu memiliki hak untuk mengizinkan atau tidak lagunya dibawakan orang lain," tulis Anji di Instagram pribadinya, Kamis (7/9/2023).

Di sisi lain, Anji merasa jika pernyataan WAMI dan LMKN terkait seorang musisi tidak boleh melarang seseorang menyanyikan lagu ciptaannya, dapat menyesatkan.

“Kalian memberikan pernyataan tertulis kepada publik bahwa Pencipta lagu tidak bisa tidak memberi izin kepada orang lain untuk membawakan lagunya. Saya mengkritisi pernyataan tersebut karena bisa menyesatkan publik,” ungkap Anji.

Menurut Anji seorang musisi sudah sepatutnya punya hak melarang atau memberikan izin lagunya dibawakan oleh orang lain.