Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Selamat, Tim Bintang Jadi Juara di Ajang KDI Perang Bintang 2023

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:21 WIB
Selamat, Tim Bintang Jadi Juara di Ajang KDI Perang Bintang 2023
Tim Bintang jadi juara KDI Perang Bintang 2023. (Foto: MNCTV)
A
A
A

JAKARTA - Tim Perang dan Bintang sudah memberikan penampilan terbaiknya di ajang KDI Perang Bintang yang digelar pada Rabu (6/9/2023). Acara tersebut ditayangkan di MNCTV pukul 21.30 WIB. 

Babak demi babak para peserta dari masing-masing tim berhasil menjawab semua tantangan dari para juri. Mereka juga tampil keren di atas panggung untuk bersaing.

Usai satu per satu dari masing-masing tim tampil, waktunya sang pemandu acara Vega Darwanti dan Rian Ibram menutup vote dari pemirsa dan mengumumkan pemenang. 

“Kita sudah memegang pemenang dari tim Perang ataupun Bintang yang jadi favorit pemirsa,” ujar Rian Ibram. 

“Selamat kepada…,” sambungnya. 

“Perang..perang..perang..,” ujar tim Perang.

“Bintang..bintang..bintang..,” timpal tim Bintang tak mau kalah. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/29/598/3041232/kdi_2024-xb2A_large.jpg
Calon Bintang Dangdut Indonesia, Yuk Ikuti Audisi Online KDI 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/07/20/598/2849495/jadwal-audisi-kdi-2023-di-bandung-dan-tasikmalaya-LvLhOOR4K6.jpg
Jadwal Audisi KDI 2023 di Bandung dan Tasikmalaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/08/09/205/2644808/konser-mulai-menjamur-yogie-nandes-makin-optimis-berkarya-di-industri-musik-PDxfcRhJNt.jpg
Konser Mulai Menjamur, Yogie Nandes Makin Optimis Berkarya di Industri Musik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/31/598/2639539/ingin-lolos-audisi-kdi-2022-simak-tips-dari-ratu-dangdut-elvy-sukaesih-V97RGIGHrc.jpg
Ingin Lolos Audisi KDI 2022? Simak Tips dari Ratu Dangdut Elvy Sukaesih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/30/598/2639268/audisi-kdi-2022-tiba-di-jakarta-danang-berburu-peserta-good-looking-JP55uX6kew.jpg
Audisi KDI 2022 Tiba di Jakarta, Danang Berburu Peserta Good Looking
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/30/598/2639246/ratusan-peserta-ramaikan-audisi-kdi-2022-hari-pertama-di-jakarta-fh4ClQMjDl.jpg
Ratusan Peserta Ramaikan Audisi KDI 2022 Hari Pertama di Jakarta
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement