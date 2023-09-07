Selamat, Tim Bintang Jadi Juara di Ajang KDI Perang Bintang 2023

Tim Bintang jadi juara KDI Perang Bintang 2023. (Foto: MNCTV)

JAKARTA - Tim Perang dan Bintang sudah memberikan penampilan terbaiknya di ajang KDI Perang Bintang yang digelar pada Rabu (6/9/2023). Acara tersebut ditayangkan di MNCTV pukul 21.30 WIB.

Babak demi babak para peserta dari masing-masing tim berhasil menjawab semua tantangan dari para juri. Mereka juga tampil keren di atas panggung untuk bersaing.

Usai satu per satu dari masing-masing tim tampil, waktunya sang pemandu acara Vega Darwanti dan Rian Ibram menutup vote dari pemirsa dan mengumumkan pemenang.

“Kita sudah memegang pemenang dari tim Perang ataupun Bintang yang jadi favorit pemirsa,” ujar Rian Ibram.

“Selamat kepada…,” sambungnya.

“Perang..perang..perang..,” ujar tim Perang.

“Bintang..bintang..bintang..,” timpal tim Bintang tak mau kalah.