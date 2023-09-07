Jadi Pionir Pay TV Selama 29 Tahun, MNC Vision Gelar Perayaan Berani Berubah

JAKARTA - Merayakan ulang tahun ke-29, MNC Vision menggelar perayaan bertema Berani Berubah sebagai bentuk transformasi dalam menghadapi tantangan di masa depan. Ini sekaligus usaha untuk memanjakan para pelanggannya.

Pay TV keluarga Indonesia memberikan layanan satelit Direct-to-Home (DTH) yang menayangkan saluran-saluran premium, Free to Air (FTA) terlengkap, baik nasional hingga internasional dalam berbagai genre.

“Tema ‘Berani Berubah’ ini merupakan sikap dan komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik untuk penonton, terus berkembang, dan berinovasi dengan selalu menyajikan tayangan berkualitas,” ujar Hari Susanto, CEO MNC Vision & K-Vision.

Keberagaman genre menjadi prioritas dan nilai utama bagi MNC Vision. Selain menyuguhkan deretan film terbaik, pay TV satu ini juga memanjakan penonton cilik dengan tayangan seperti Nickelodeon, Nickelodeon JR, Cbeebies, hingga ZooMoo.

Layanan pay TV ini juga memerhatikan kebutuhan para pencinta olahraga dengan menyuguhkan berbagai pertandingan olahraga kelas dunia. MNC Vision juga menambah saluran-saluran baru seperti Cinemachi, Global Trekker, Paramount Network, Dreamworks, Rock Entertainment, hingga Rock Action.

Guna memenuhi kebutuhan pelanggan, layanan pay TV ini juga melakukan gebrakan dengan melakukan pengembangan ke satelit baru, KU-Band. Dengan begitu, pengguna bisa semakin nyaman dalam menikmati tayangan-tayangan terbaik MNC Vision.

Perayaan HUT MNC Vision ‘Berani Berubah’ digelar di MNC Vision Tower, Kedoya, Jakarta Barat, pada 30 Agustus 2023. Acara tersebut dihadiri jajaran direksi MNC Vision Networks dan MNC Vision, dan para karyawannya.

Dimulai dengan sambutan direksi, rangkaian acara HUT MNC Vision dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng, hiburan berupa lomba antarkaryawan, foto bersama, pemberian hadiah kepada pemenang kuis Pintar Bareng Vio edisi ulang tahun, hingga makan malam bersama seluruh undangan.