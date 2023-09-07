Bersama Partai Perindo, Desy Nike Ria Bahagia Berikan Bantuan Gerobak dan bedah Rumah

JAKARTA - Desy Nike Ria atau yang akrab disapa Baby Niken kini terjun ke dunia politik bersama Partai Perindo. Dirinya mencoba terlibat dalam Pileg 2024 sebagai calon anggota legislatif DPRD Banten.

Dirinya juga turut mendampingi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dalam sosialisasi. Baby Niken, mengungkapkan keseriusannya, salah satunya adalah mempersiapkan tim yang solid.

Pengalamanku dulu kalo nyaleg itu yang paling penting adalah punya tim yang solid karena tim itu inti dari saat kita mulai terjun kampanye. Gak usah external dululah. Di lingkup internal partai kita itu sendiri ada rival jadi membuat tim yang solid dan militan. Bukan hanya tim hore yang cuma untuk kepentingan mereka jadi berdasarkan pengalaman yang dulu aku harus membuat tim yang solid dan militan baru melakukan sosialisasi ke masyarakat," ucap Desy Nike Ria.