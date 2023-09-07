Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bersama Partai Perindo, Desy Nike Ria Bahagia Berikan Bantuan Gerobak dan bedah Rumah

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |02:02 WIB
Bersama Partai Perindo, Desy Nike Ria Bahagia Berikan Bantuan Gerobak dan bedah Rumah
Desy Nike Ria atau Baby Niken gabung Partai Perindo (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Desy Nike Ria atau yang akrab disapa Baby Niken kini terjun ke dunia politik bersama Partai Perindo. Dirinya mencoba terlibat dalam Pileg 2024 sebagai calon anggota legislatif DPRD Banten.

Dirinya juga turut mendampingi Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dalam sosialisasi. Baby Niken, mengungkapkan keseriusannya, salah satunya adalah mempersiapkan tim yang solid.

Bersama Partai Perindo, Desy Nike Ria Bahagia Berikan Bantuan Gerobak dan bedah Rumah

Pengalamanku dulu kalo nyaleg itu yang paling penting adalah punya tim yang solid karena tim itu inti dari saat kita mulai terjun kampanye. Gak usah external dululah. Di lingkup internal partai kita itu sendiri ada rival jadi membuat tim yang solid dan militan. Bukan hanya tim hore yang cuma untuk kepentingan mereka jadi berdasarkan pengalaman yang dulu aku harus membuat tim yang solid dan militan baru melakukan sosialisasi ke masyarakat," ucap Desy Nike Ria.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/33/3188685/gisela_cindy_dilamar-7NVO_large.jpg
Selamat, Gisela Cindy Dilamar Sang Kekasih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement