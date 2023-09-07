Yogie Nandes Posting Kalimat Galau, Ada Apa?

JAKARTA - Penyanyi Yogie Nandes datang dengan kabar menggemparkan. Tak ada angin tak ada hujan, di akun Instagram miliknya, Yogie Nandes mengunggah kalimat galau.

Yogie Nandes memposting gambar hitam dengan caption yang mengungkapkan isi hatinya. "Bismillah. Wahai insan yang disana, mungkin saja ini kau dengar," ucap Yogie Nandes.

Sontak beberapa netizen bertanya-tanya dan memberikan komentar semangat untuk Yogie.

"Yang sabar ya semoga jalannya," ucap seorang netizen.

"Bismillahirrahmanirrahim 🙏🙏😊," sambung netizen lainnya.