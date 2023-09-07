Fuji Utami Rugi Miliaran Rupiah Akibat Mantan Manajernya, Begini Modusnya

JAKARTA - Fujianti Utami Putri alias Fuji dirugikan oleh ulah mantan manajernya yang diduga melakukan penipuan dan penggelapan uang. Karena hal tersebut, ia resmi melaporkan mantan manajernya itu ke Polres Jakarta Barat, Kamis 7 September 2023.

Sandy Arifin selaku kuasa hukum Fuji mengungkap bahwa semula pihaknya menduga bahwa kerugian yang dialami Fuji mencapai angka satu milyar rupiah. Namun, angka tersebut kemungkinan akan bertambah seiring dengan bukti-bukti yang masih dikumpulkan.

"Hm kurang lebih, tentu segitu lah (satu milyar) bisa lebih lah. Makanya kita kan belum masukin semua, masih baru beberapa yang ketemu," ujar Sandy Arifin di Polres Jakarta Barat, Kamis (7/9/2023).

"Makanya nanti akan dikembangkan lagi dalam proses penyelidikan untuk sementara masih itu tapi kelihatannya masih bisa lebih daripada segitu. Kita tinggal nunggu audit dari hitungannya," sambungnya.

Fuji pun mengungkap jika dirinya sudah menaruh curiga pada mantan manajernya itu sejak tahun lalu. Ia merasa selalu dihalang-halangi untuk berhubungan langsung dengan brand yang melakukan kerjasama dengannya.

"Udah dari tahun lalu aku curiga cuma akses nya selalu ditutup, aku ingin berhubungan dengan brand aksesnya selalu ngga ada, ditutup-tutupi lah semuanya penuh dengan kebohongan," ungkap Fuji.

Fuji menyebut bahwa puluhan brand sampai komplain kepadanya lantaran merasa kecewa. Mereka menilai Fuji tidak bekerja secara profesional sesuai kontrak kerja yang berlaku. Dari komplain itu lah Fuji merasa ada kejanggalan yang dilakukan mantan manajernya.

"Banyak mbak (klien). Puluhan kali ya. Banyak banget. Banyak juga yang komplain. Pokoknya aku dengar-dengar berita dari sana sini akhirnya oke ini kayaknya ada sesuatu yang salah deh," sambungnya.