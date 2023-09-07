Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jessica Mila Pamer Baby Bump, Usia Kandungan Terungkap

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |00:01 WIB
Jessica Mila Pamer Baby Bump, Usia Kandungan Terungkap
Jessica Mila pamer baby bump (Foto: IG Jessica Mila)
A
A
A

JAKARTA - Jessica Mila sedang mengandung anak pertamanya. Dalam Instastory, Jessica Mila terlihat memperlihatkan testpack kepada sang suami Yakup Hasibuan.

Sayangnya, saat mengungkap kehamilannya, dirinya tidak menyampaikan usia kehamilannya saat ini. Hal ini membuat netizen menerka-nerka usia kandungan Jessica Mila.

Jessica Mila Pamer Baby Bump, Usia Kandungan Terungkap

Namun, saat ini rasa penasaran netizen telah terjawab semuanya. Melalui cerita Instagram pribadinya, Jessica Mila terlihat memamerkan baby bump-nya.

Dalam foto tersebut, Jessica Mila terlihat cantik dalam balutan dress putih fit body dengan motif garis-garis horizontal berwarna hitam. Dressnya dilapisi dengan kemeja putih oversize.

Dengan dress yang pas dengan bentuk tubuhnya, perut Jessica Mila terlihat lebih besar dari sebelumnya. Hal ini membuktikan pada netizen jika dirinya benar-benar sedang mengandung. Tidak hanya itu, bintang film "From London to Bali" menambahkan keterangan usia kehamilannya.

“12 minggu 4 hari," tulis Jessica Mila dalam cerita Instagram-nya, Kamis (7/9/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/33/3189119/jessica_mila-ykui_large.jpg
Jessica Mila Berencana Tambah Momongan Tahun Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145736/jessica_mila-BoLX_large.jpg
Reaksi Jessica Mila Dikritik Tak Perhatikan Penampilan usai Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/05/33/3004799/momen-manis-jessica-mila-dan-yakup-hasibuan-rayakan-anniversary-satu-tahun-bersama-V3iuDknJPY.jpg
Momen Manis Jessica Mila dan Yakup Hasibuan Rayakan Anniversary Satu Tahun Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/25/33/3000655/otto-hasibuan-pamer-foto-putri-jessica-mila-pakai-toga-pengacara-netizen-gemas-J585MXTvPB.jpg
Otto Hasibuan Pamer Foto Putri Jessica Mila Pakai Toga Pengacara, Netizen Gemas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/33/2993336/momen-otto-hasibuan-gemas-pada-baby-kyarra-DerMd6eXQT.jpg
Momen Otto Hasibuan Gemas pada Baby Kyarra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/30/33/2990286/yakup-hasibuan-ungkap-kondisi-jessica-mila-usai-melahirkan-anak-pertama-cuv7kbJiCV.jpg
Yakup Hasibuan Ungkap Kondisi Jessica Mila Usai Melahirkan Anak Pertama
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement