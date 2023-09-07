Jessica Mila Pamer Baby Bump, Usia Kandungan Terungkap

JAKARTA - Jessica Mila sedang mengandung anak pertamanya. Dalam Instastory, Jessica Mila terlihat memperlihatkan testpack kepada sang suami Yakup Hasibuan.

Sayangnya, saat mengungkap kehamilannya, dirinya tidak menyampaikan usia kehamilannya saat ini. Hal ini membuat netizen menerka-nerka usia kandungan Jessica Mila.

Namun, saat ini rasa penasaran netizen telah terjawab semuanya. Melalui cerita Instagram pribadinya, Jessica Mila terlihat memamerkan baby bump-nya.

Dalam foto tersebut, Jessica Mila terlihat cantik dalam balutan dress putih fit body dengan motif garis-garis horizontal berwarna hitam. Dressnya dilapisi dengan kemeja putih oversize.

Dengan dress yang pas dengan bentuk tubuhnya, perut Jessica Mila terlihat lebih besar dari sebelumnya. Hal ini membuktikan pada netizen jika dirinya benar-benar sedang mengandung. Tidak hanya itu, bintang film "From London to Bali" menambahkan keterangan usia kehamilannya.

“12 minggu 4 hari," tulis Jessica Mila dalam cerita Instagram-nya, Kamis (7/9/2023).

BACA JUGA: