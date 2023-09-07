Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Heboh Video Syur Terbaru Mirip Rebecca Klopper, Fadly Faisal Digeruduk Netizen

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |21:48 WIB
Heboh Video Syur Terbaru Mirip Rebecca Klopper, Fadly Faisal Digeruduk Netizen
Heboh video syur terbaru mirip Rebecca Klopper. (Foto: Instagram/@rklopper)
A
A
A

JAKARTA - Rebecca Klopper kembali menjadi perbincangan di dunia maya. Pasalnya, ramai dikatakan bahwa muncul video syur diduga sang aktris, menyusul skandal video 47 detik sebelumnya.

Rupanya, peredaran video ini sudah dimulai sejak akhir Agustus 2023. Netizen yang mempebincangkan tentang video mirip Becca berdurasi 11 menit dan 4 menit.

Berdasarkan penelusuran Okezone di X (Twitter), ada video seorang perempuan yang diduga Rebecca yang diunggah akun @vamoglen. Ia mengenakan kaos tanpa memakai bawahan.

Perempuan itu lalu melihat ke kamera dan memperlihatkan area intimnya yang tidak tertutup celana. Tampak pula ada tindikan di bagian pusar.

Namun belum bisa dipastikan apakah sosok itu benar Rebecca atau bukan. Sebab, belum ada konfirmasi dari pihak yang bersangkutan.

Mengenai kehebohan ini, netizen langsung menyerbu akun Instagram Fadly Faisal yang diketahui sebagai kekasih Becca. Mereka menyinggung tentang video mirip pacarnya yang berseliweran di media sosial.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/01/33/3118521/rebecca_klopper-og5H_large.jpg
Rebecca Klopper Belajar Motor Kopling Lewat Syuting Sinetron
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086871/rebecca_klopper-S3uT_large.jpg
Fadly Faisal Pamer Pacar Baru, Rebecca Klopper Banjir Dukungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988190/jelang-umrah-rebecca-klopper-sibuk-jalani-manasik-X7pCKx680j.jpg
Jelang Umrah, Rebecca Klopper Sibuk Jalani Manasik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2987804/diledek-netizen-saat-pakai-hijab-rebecca-klopper-sabar-ya-kan-baru-belajar-NP3QzIXmjM.jpg
Diledek Netizen saat Pakai Hijab, Rebecca Klopper : Sabar Ya, Kan Baru Belajar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956929/rebecca-klopper-sambut-bahagia-vonis-penyebar-video-syur-tm5AwimJxq.jpg
Rebecca Klopper Sambut Bahagia Vonis Penyebar Video Syur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/18/33/2956928/video-syur-tersebar-rebecca-klopper-tatap-masa-depan-I8t8OudHaH.jpg
Video Syur Tersebar, Rebecca Klopper Tatap Masa Depan
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement