Disebut Dianak Tirikan Keluarga Hasibuan, Jessica Mila Bongkar Sifat Asli Kakak Ipar

JAKARTA - Rumah tangga Jessica Mila dan Yakup Hasibuan diterpa kabar kurang sedap. Netizen menyampikan kabar yang tidak-tidak karena sebuah video di sosial media.

Hal ini bermula ketika keluarga besar memberikan kejutan ulang tahun untuk Yakup Hasibuan. Jessica Mila kemudian disebeut dianaktirikan karena tak membawa kue ulang tahun.

Mengklarifikasi hal tersebut, Putri Hasibuan, kakak dari Yakup menjelaskan hal sebenarnya yang terjadi. Semua itu terjawab ketika Jessica Mila memberikan kejutan kabar hamil kepada Yakup.