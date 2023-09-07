Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Disebut Dianak Tirikan Keluarga Hasibuan, Jessica Mila Bongkar Sifat Asli Kakak Ipar

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |22:01 WIB
Disebut Dianak Tirikan Keluarga Hasibuan, Jessica Mila Bongkar Sifat Asli Kakak Ipar
Jessica Mila bongkar sikap asli sang kakak ipar (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rumah tangga Jessica Mila dan Yakup Hasibuan diterpa kabar kurang sedap. Netizen menyampikan kabar yang tidak-tidak karena sebuah video di sosial media.

Hal ini bermula ketika keluarga besar memberikan kejutan ulang tahun untuk Yakup Hasibuan. Jessica Mila kemudian disebeut dianaktirikan karena tak membawa kue ulang tahun.

Disebut Dianak Tirikan Keluarga Hasibuan, Jessica Mila Bongkar Sifat Asli Kakak Ipar

Mengklarifikasi hal tersebut, Putri Hasibuan, kakak dari Yakup menjelaskan hal sebenarnya yang terjadi. Semua itu terjawab ketika Jessica Mila memberikan kejutan kabar hamil kepada Yakup.

