Alasan Denny Sumargo Siap Tes DNA Ulang

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:01 WIB
Denny Sumargo siap tes DNA lagi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Denny Sumargo bersedia melakukan tes DNA ulang. Ia menerima tantangan Verny Hasan yang mengaku, anak dilahirkannya merupakan anak biologis dari Denny Sumargo.

Pada 2013 lalu lewat tes DNA pertama, Denny Sumargo terbukti bukan ayah biologis dari anak yang dilahirkan Verny Hasan. Namun ia sadar, tindakannya sekarang sebagai bentuk tanggung jawab moral dan membuktikan dirinya tak bersalah.

"Banyak mendukung saya tidak melakukan tes DNA lagi. Tidak ada kewajiban tapi ini adalah bentuk moral saya sebagai publik figur, ingin memberikan contoh kepada siapapun pernah mengalami hal yang sama, jangan takut untuk bertanggung jawab," ujar Densu saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis (7/9/2023).

"Saya pernah ada di posisi rugi banyak tapi kalau kami mau tanggung jawab, kami mau jujur Tuhan pasti tolong,"sambungnya.

Ditanya soal pendapat Richard Lee menolak melakukan tes DNA ulang, Densu menyebut sebetulnya tidak dilakukan ulang. Pasalnya, secara hukum dan legalitas, hasil DNA telah menunjukan hasil yang negatif.

"Ya memang sebetulnya tidak perlu ada tes DNA, karena tes DNA itu sudah valid. Dia itu ada legalitas kalau ingin ada tes DNA secara hukum,"ucap Densu.

"Tes DNA itu harus dibuktikan dulu, dibawa ke hukum makanya kami bawa, kemudian hakim juga akan melihat kevalidan dari tes DNA," tambahnya.

Halaman:
1 2
