Unik Banget, Ayu Dewi Siapkan 39 Kue Ultah untuk Dirinya Sendiri

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |17:33 WIB
Unik Banget, Ayu Dewi Siapkan 39 Kue Ultah untuk Dirinya Sendiri
Ayu Dewi. (Foto: Instagram/@mrsayudewi)
JAKARTA - Ayu Dewi kini tengah berbahagia karena tepat pada Kamis (7/9/2023), dia berulang tahun yang ke-39 . Jauh dari kesan mewah, ulang tahun ibu tiga anak ini digelar sederhana di rumahnya.

Dia membagikan momen bahagia itu melalui unggahan Instagram. Ayu juga mendapat kejutan dari sahabatnya Iwet Ramadhan dan Edric Tjandra. Wajahnya terlihat bahagia saat dikelilingi ayah, suami, ketiga buah hati dan sahabatnya.

"Udah nggak ngarepin surprise aku tuh eh tiba-tiba ada dua om om nggak pake ma ya, hadir. Pake bawa kue lagi, walaupun kuenya lengser dan udah ngga berbentuk, aku tetep happy," tulis Ayu dalam keterangan foto seperti dikutip dari Instagram @mrsayudewi, Kamis (7/9/2023).

Menariknya, dalam foto itu terdapat sajian nasi tumpeng lengkap dengan lauk yang sangat mewah. Ada pula banyak kue ulang tahun dengan berbagai warna. Ternyata Ayu sengaja menyiapkan 39 kue ulang tahun sesuai dengan jumlah usianya beserta harapan dan doa untuk dirinya sendiri.

