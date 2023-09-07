4 Gaya Foto Kekinian ala Sophia Latjuba, Klasik dan Menggoda dalam Potret Monokrom

JAKARTA - Gaya foto kekinian ala Sophia Latjuba selalu mampu menarik perhatian publik. Meski sudah berusia 53 tahun, namun tampilan fisik sang aktris selalu mampu membuat kaum hawa iri.

Tentu tubuh ramping dan wajah awet muda itu tak didapatkannya begitu saja. Sophia diketahui menjalani diet vegan selama 12 tahun dan melakukan yoga setiap hari. Dia juga berusaha menghindari stres dengan melakukan hobinya.

Berikut gaya foto kekinian ala Sophia Latjuba dalam potret hitam putih yang membuatnya terlihat klasik namun tetap menggoda, seperti dikutip dari akun Instagram pribadi sang aktris, pada Senin (21/8/2023).

1.Menggoda dalam Balutan Bodysuit

Gaya foto kekinian ala Sophia Latjuba. (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

Dalam foto hitam putih yang diunggah pada 16 Maret 2023 ini, Sophia mengenakan blazer yang dipadukan dengan bodysuit berwarna hitam. “Bring the body and the mind will follow,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

2.Sensual dengan Jeans

Gaya foto kekinian ala Sophia Latjuba. (Foto: Instagram/@sophia_latjuba88)

Gaya foto kekinian ala Sophia Latjuba berikutnya adalah hasil bidikan fotografer Moza Wahyu. Dia berpose menyamping sambil menutupi dadanya dalam balutan sports bra dan celana jeans. “Be you, Do you, For you,” ujarnya pada 23 Juli 2023.