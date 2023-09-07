Tak Hanya Rafathar, El Barack Ternyata Juga Pernah Diperlakukan Kasar Teman Sekolah

JAKARTA - Baru-baru ini, kabar Rafathar, anak Raffi Ahmad yang menjadi korban pemukulan teman di sekolahnya jadi perbincangan hangat. Ternyata, ia bukan satu-satunya anak artis yang mengalami kejadian tak menyenangkan di sekolah.

El Barack, putra Jessica Iskandar, ternyata juga pernah diperlakukan kasar oleh teman di sekolah. Mulanya, El tengah bermain botol dan tanpa sengaja mengenai kepala teman di belakangnya.

"Kemarin juga aku sempat dapat email dari gurunya, ada accident di sekolah, El Barack kan ketua kelas, jadi somehow dia lagi mainin botol," ujar Jessica Iskandar, dikutip dari Rumpi, Kamis (7/9/2023).

"Tiba-tiba ada temannya lewat di belakang, kena pukul kepalanya, temannya pikir El Barack sengaja ngelakuin itu, padahal nggak, dia lagi mainin botol," sambungnya.