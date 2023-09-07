Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tak Hanya Rafathar, El Barack Ternyata Juga Pernah Diperlakukan Kasar Teman Sekolah

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |16:29 WIB
Tak Hanya Rafathar, El Barack Ternyata Juga Pernah Diperlakukan Kasar Teman Sekolah
El Barack pernah diperlakukan kasar teman sekolah. (Foto: Instagram/@iniijedar)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini, kabar Rafathar, anak Raffi Ahmad yang menjadi korban pemukulan teman di sekolahnya jadi perbincangan hangat. Ternyata, ia bukan satu-satunya anak artis yang mengalami kejadian tak menyenangkan di sekolah.

El Barack, putra Jessica Iskandar, ternyata juga pernah diperlakukan kasar oleh teman di sekolah. Mulanya, El tengah bermain botol dan tanpa sengaja mengenai kepala teman di belakangnya.

"Kemarin juga aku sempat dapat email dari gurunya, ada accident di sekolah, El Barack kan ketua kelas, jadi somehow dia lagi mainin botol," ujar Jessica Iskandar, dikutip dari Rumpi, Kamis (7/9/2023). 

"Tiba-tiba ada temannya lewat di belakang, kena pukul kepalanya, temannya pikir El Barack sengaja ngelakuin itu, padahal nggak, dia lagi mainin botol," sambungnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/02/33/3143999/jessica_iskandar-Cmax_large.jpg
Hot Mom, Jessica Iskandar: Cantik untuk Suamiku si Ganteng-Ganteng Kompeni
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141321/jessica_iskandar-SgHd_large.jpg
Di Balik Lucunya Anak Jessica Iskandar, Ada Sosok yang Amburadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/08/33/3137325/vincent_verhaag-iLT2_large.jpg
Vincent Verhaag Beri Syarat Jika El Barack Ingin Bertemu Ayah Kandungnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/29/33/3127190/jesssica_iskandar-bI1E_large.jpg
Jessica Iskandar Tak Ingin Repotkan Vincent Verhaag dalam Mengurus Anak, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/22/33/3116423/jessica_iskandar-gfIa_large.jpg
Ayah Kandung El Barack Hubungi Vincent Verhaag, Bakal Bertemu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/18/33/3114888/jessica_iskandar-jx8Y_large.jpg
El Barack Mulai Pasang Tarif Syuting, Cuan Sejak Dini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement