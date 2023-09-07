Bermula dari Nyindir, Mayang dan Fuji Saling Sawer Gift TikTok

JAKARTA - Mayang Lucyana, adik mendiang Vanessa Angel baru-baru ini menjadi sorotan. Ia diduga menyindir Fuji yang merupakan saudara iparnya ketika live di TikTok.

Ketika itu, Mayang membahas tentang seseorang yang diendorse salah satu produk collagen Prancis. Ia lantas membandingkan dengan dirinya yang membeli minuman itu dengan uang sendiri.

"Minum collagen Prancis aja nunggu diendorse dulu ups! Modal sendiri dong kayak gue nggak pelit sekali belanja, kalo di Prancis abis Rp1,5 juta. Nih buktinya gua nggak hoaks ya tuh, Rp1,5 juta, Mayang Lucyana Fitri," ujarnya, dikutip pada Kamis (7/9/2023).

Bahkan, sang ayah, Doddy Sudrajat juga ikut-ikutan dalam kesempatan itu. Ia menyinggung perjuangannya memodali Mayang serta membanggakan anaknya yang dinilai pantas menjadi brand ambassador produk tersebut.

"Nah yang begini nih yang pantes di endorse, apalagi kalau jadi brand ambassadornya," kata Doddy.

"Mulai dari gitar, mulai dari pakaian, kostum semua ya daddy siapin. Daddy yang modalin buat Mayang," ujarnya.