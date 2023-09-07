Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Bermula dari Nyindir, Mayang dan Fuji Saling Sawer Gift TikTok

Lintang Tribuana , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |15:58 WIB
Bermula dari Nyindir, Mayang dan Fuji Saling Sawer Gift TikTok
Mayang dan Fuji Saling Sawer Gift TikTok. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Mayang Lucyana, adik mendiang Vanessa Angel baru-baru ini menjadi sorotan. Ia diduga menyindir Fuji yang merupakan saudara iparnya ketika live di TikTok.

Ketika itu, Mayang membahas tentang seseorang yang diendorse salah satu produk collagen Prancis. Ia lantas membandingkan dengan dirinya yang membeli minuman itu dengan uang sendiri.

"Minum collagen Prancis aja nunggu diendorse dulu ups! Modal sendiri dong kayak gue nggak pelit sekali belanja, kalo di Prancis abis Rp1,5 juta. Nih buktinya gua nggak hoaks ya tuh, Rp1,5 juta, Mayang Lucyana Fitri," ujarnya, dikutip pada Kamis (7/9/2023).

Bahkan, sang ayah, Doddy Sudrajat juga ikut-ikutan dalam kesempatan itu. Ia menyinggung perjuangannya memodali Mayang serta membanggakan anaknya yang dinilai pantas menjadi brand ambassador produk tersebut.

"Nah yang begini nih yang pantes di endorse, apalagi kalau jadi brand ambassadornya," kata Doddy.

"Mulai dari gitar, mulai dari pakaian, kostum semua ya daddy siapin. Daddy yang modalin buat Mayang," ujarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/33/3184964/fujianti_utami_putri-PO60_large.jpg
Fuji Pakai Gelang Mewah, Harganya Capai Rp1 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/33/3155630/fujianti_utami_putri-ZGmU_large.jpg
Mayang Kecewa Tak Bisa Bertemu Gala Sky, Fuji: Selama Ini ke Mana Saja?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/01/33/3143719/fuji_dan_verrell_bramasta-cU0C_large.jpg
Fuji Jawab Rumor Asmara dengan Verrell Bramasta: Kalau Jodoh Alhamdulillah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/33/3141351/haji_faisal-qAdx_large.jpg
Soal Besanan dengan Venna Melinda, Haji Faisal: Kita Bisa Menyesuaikan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/33/3134964/fuji_utami-r5Ps_large.jpg
Alasan Venna Melinda Kagumi Sosok Fuji Utami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/28/33/3126975/fuji_shin_tae_yong-tHp0_large.jpg
Ketika Fuji Ajarkan Shin Tae Yong Tren TikTok Velocity, Luwes Banget
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement