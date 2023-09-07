Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kondisi Ammar Zoni Hadapi Sidang Tuntutan

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |15:01 WIB
Kondisi Ammar Zoni Hadapi Sidang Tuntutan
Kondisi Ammar Zoni hadapi sidang tuntutan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Muhammad Ammar Alruvi alias Ammar Zoni menjalani sidang tuntutan atas kasus penyalahgunaan narkoba di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Ammar Zoni tiba menggunakan mobil tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan bersama narapidana lain.

Ammar sendiri memilih bungkam saat ditanya seputar kondisi terkininya oleh awak media. Dengan pengawalan petugas, Ammar langsung menuju ruang tunggu tahanan sebelum menjalani sidang.

Kondisi Ammar Zoni Hadapi Sidang Tuntutan

Sementara itu, terlihat kuasa hukum Ammar Zoni, Abdullah Emile Oemar Alamudy, yang siap mendampingi sang klien menghadapi tuntutannya hari ini.

"Seperti yang teman-teman lihat ya, Ammar saat ini lebih calm down. Kemaren itu dia menerima telepon bahwa ayahnya sakit jadi mungkin agak stress," kata kuasa hukum Ammar Zoni, Abdullah Emile Oemar Alamudy, di PN Jakarta Selatan, Kamis (7/9/2023).

Abdullah juga mengabarkan kondisi terkini ayah Ammar Zoni yang sempat dikabarkan sakit hingga masuk UGD pekan lalu.

"Alhamdulillah kondisi ayahnya Ammar kita dapat informasi sehat ya Alhamdulillah, mungkin beliau sebelumnya stres banyak tekanan sehingga droplah kondisinya (minggu lalu)," tutur Abdullah. "Mungkin cuma maag ya," sambungnya.

Abdullah memastikan bahwa Irish Bella tak hadir dalam sidang tuntutan Ammar Zoni hari ini. Sebagai kuasa hukum, Abdullah juga menyarankan Irish untuk fokus mengurus anak selama proses sidang berlangsung.

"Hari ini yang datang adiknya aja (Aditya Zoni-red). Kami sebagai penasehat hukum menyarankan Irish nggak datang. Lebih baik dia menjaga anak saja," pungkasnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190828/ammar_zoni-JkhX_large.jpeg
Kata Aditya Zoni Soal Dugaan Kekerasan yang Dialami Ammar Zoni  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/33/3190825/ammar_zoni-XFAv_large.jpeg
Ammar Zoni Minta Izin Agar Pacar Diizinkan Jenguk ke Lapas: Hanya Dia yang Saya Punya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190686/sidang_ammar_zoni-9hUI_large.jpeg
Kronologi Petugas Lapas Temukan Sabu dan Ganja di Sel Ammar Zoni 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190620/ammar_zoni-j8ep_large.jpg
Momen Ammar Zoni Curi Pandang ke Dokter Kamelia saat Sidang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190593/ammar_zoni-oFb7_large.jpg
Sidang di Jakarta, Ammar Zoni Ngebet Bertemu Dokter Kamelia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/33/3190600/ammar_zoni-uDYA_large.jpg
Tampil Lebih Kurus, Ammar Zoni Minta Doa Jelang Sidang Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement