Biodata dan Agama Luluk Nuril, Selebgram Probolinggo yang Viral karena Maki Siswa Magang

JAKARTA - Biodata dan agama Luluk Nuril, selebgram yang hardik siswa magang di Probolinggo. Dia viral setelah mengunggah video TikTok saat melabrak siswa tersebut di sebuah toko swalayan.

Lalu siapa sebenarnya Luluk Nuril? Pemilik nama asli Luluk Sofiatul Jannah ini lahir di Probolinggo, Jawa Timur 32 tahun silam. Dia berprofesi sebagai selebgram dengan pengikut 48.100 followers di akun Instagram centang birunya.

Sementara akun TikTok pribadinya, @luluk.nuril, memiliki 956.800 follower dan 5,4 juta likes. Di akun media sosial tersebut, dia kerap membagikan berbagai konten dari endorsement, modeling, liburan, gaya hidup mewah, hingga keluarga kecilnya.

Luluk Nuril merupakan istri seorang polisi bernama Bripka M. Nurul Huda dan memiliki tiga anak. Dia tak hanya dikenal sebagai selebgram, namun juga pengusaha dengan dua brand fashion dan brand ambassador klinik kecantikan Ifa Beauty Aesthetic.

Dari awal unggahannya, Luluk yang merupakan pemeluk agama Islam selalu mengunggah foto dalam balutan hijab. Namun sejak Maret 2023, dia tak lagi terlihat mengenakan kerudung dan mulai bernampilan terbuka.