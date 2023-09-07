Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Fuji Tiba di Polres Jakbar, Lengkapi Bukti Untuk Laporkan Mantan Manajer

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |13:46 WIB
Fuji Tiba di Polres Jakbar, Lengkapi Bukti Untuk Laporkan Mantan Manajer
Fuji Utami lengkapi bukti untuk laporkan mantan manajer. (Foto: Instagram/@fuji_an)
JAKARTA - Fujianti Utami Putri kembali menyambangi Polres Metro Jakarta Barat hari ini, Kamis (7/9/2023). Ia hadir bersama kuasa hukumnya, Sandy Arifin guna melengkapi bukti untuk melaporkan mantan manajernya.

Seperti yang diketahui, Fuji dan Sandy Arifin datang ke Polres Jakarta Barat untuk konsultasi soal laporan dugaan penipuan yang dilakukan oleh mantan manajernya pada 5 September lalu. 

Namun, saat itu Sandy mengatakan bahwa pihaknya masih kurang bukti dan saksi untuk membuat laporan tersebut. Alhasil, rencana pelaporan itu harus ditunda hingga hari ini. 

Mereka tiba sekitar pukul 12.00 dengan mobil yang berbeda. Fuji tiba dengan mobil berwarna putih sementara Sandy Arifin berwarna hitam. Fuji tampil kasual dengan kaus dan celana serba hitam. 

Turun dari mobilnya, Sandy memberikan penjelasan kepada awak media mengenai kedatangannya bersama Fuji hari ini. Saat disinggung oleh awak media mengenai kelengkapan bukti, Sandy Arifin mengonfirmasi langsung kepada Fuji.

Halaman:
1 2
