Bikin Simon Cowell Speechless, Putri Ariani Sukses Melaju ke Final AGT 2023

JAKARTA - Putri Ariani kembali membuat Indonesia bangga. Setelah menggemparkan usai meraih Golden Buzzer, kini Putri membuktikan dirinya pantas berdiri di babak Final America's Got Talent (AGT) 2023.

Kabar baik ini disampaikan langsung oleh akun Instagram AGT pada hari ini, Kamis (7/9/2023). Menampilkan potret penampilan Putri di panggung semifinal.

"@arianinismaputri has something' to smile about. She's heading to the #AGT Finale!," tulis akun AGT.

Melajunya Putri Ariani ke babak final, seperti bukti bahwa selama ini remaja 17 tahun itu berlatih serius dan terus mempertahankan kualitas vokalnya di panggung semi final. Usaha Putri tak berujung pada kekecewaan, melainkan pujian luar biasa.

Para juri meliputi Simon Cowell, Sofia Vergara, Heidi Klum, dan Howie Mandel sampai tak bisa lagi menahan diri melakukan standing ovation. Malam itu, Putri membawakan sebuah lagu dari band U2 berjudul I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Bahkan, Simon Cowell sampai tak bisa berkata-kata mendengar keindahan suara Putri yang berpadu harmonis dengan alunan piano.