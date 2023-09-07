Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ernest Prakasa Pernah Banting Ponsel Gegara Emosi di Lokasi Syuting

Melati Pratiwi , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |10:47 WIB
Ernest Prakasa Pernah Banting Ponsel Gegara Emosi di Lokasi Syuting
Ernest Prakasa pernah emosi hingga banting ponsel. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Selain sebagai komika, Ernest Prakasa juga terjun di dunia peran selama hampir sepuluh tahun lamanya. Ia berkiprah sebagai aktor dan juga berperan di balik layar sebagai sutradara dan produser.

Ketika duduk di kursi sutradara dan produser, Ernest mengungkap tantangan terbesarnya.  dimana seringkali terlibat cekcok dengan kru dan pemain. Film adalah hasil kerjasama tim dan di dalamnya lumrah terjadi selisih paham yang mengakibatkan cekcok.

"Sebenernya kesulitan utama bikin film biasanya kaitannya sama manusia ya. Ketika kita mau bikin film apapun, film itu kan kerjasama jadi kesulitannya adalah kita cek-cok sama pemain, kru, manusiawi ya,"ujar Ernest Prakasa dijumpai di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Sehingga, beban berat dipikul oleh sutradara dan produser untuk mengatur emosi dan menciptakan suasana yang kondusif di lokasi syuting agar proses syuting berjalan lancar. Emosi dinilainya hanya akan merusak suasana.

"Bebannya berat sekali untuk sutradara dan produser di lapangan tantagan terbesar bukan soal gambar atau cerita. Tapi tantangannya sebenarnya bagaimana menjaga supaya semuanya damai dan tentram kalau ikutin emosi kacau semuanya,"sambungnya.

Ernest pun membongkar pengalamannya saat meluapkan emosi di lokasi syuting dengan membanting ponselnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/33/3146453/ernest_prakasa-GudA_large.jpg
Sindir Jam Rolex Timnas Bikin Ernest Prakasa Tutup Akun X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/09/33/3145820/ernest_prakasa-XuyQ_large.jpg
Tutup Akun, Ernest Prakasa Pamit dari X
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/33/3077784/ernest_prakasa-7Jmo_large.jpg
Rakit Gundam, Cara Ernest Prakasa Quality Time Bersama Putranya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060230/ernest_prakasa-yIm8_large.jpg
Ernest Prakasa Ngakak Lihat Andhika Pratama Sindir Kiky Saputri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/18/33/3050973/ernest_prakasa-sfng_large.jpg
Ernest Prakasa Sindir Track Record Produser Kontroversial, Siapa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/28/33/3014220/ernest-prakasa-dan-soleh-solihun-beri-tanggapan-soal-program-tapera-aqZX0IseAO.jpg
Ernest Prakasa dan Soleh Solihun Beri Tanggapan Soal Program Tapera
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement