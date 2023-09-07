Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Aftermath, Duka Arnold Schwarzenegger Atas Kecelakaan Pesawat

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |23:01 WIB
Sinopsis Film Aftermath, Duka Arnold Schwarzenegger Atas Kecelakaan Pesawat
Sinopsis Film Aftermath (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Aftermath akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Aftermath adalah film thriller drama Amerika tahun 2017 yang disutradarai oleh Elliott Lester dan ditulis oleh Javier Gullón.

Film ini dibintangi Arnold Schwarzenegger, Scoot McNairy, Maggie Grace, dan Martin Donovan ini dirilis pada 7 April 2017 oleh Lionsgate Premiere.

Sinopsis Film Aftermath

Film ini menceritakan peristiwa dan orang-orang di sekitar tabrakan udara Überlingen tahun 2002 antara sebuah pesawat penumpang dengan jet kargo, meskipun nama, tempat, kebangsaan, dan insiden diubah.

Sinopsis Film Aftermath

Roman Melnyk, seorang pekerja konstruksi, diperbolehkan pulang kerja lebih awal untuk mempersiapkan kedatangan istrinya Olena dan putrinya yang sedang hamil Nadiya dari New York City, dengan penerbangan AX 112.

