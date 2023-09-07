Sinopsis Film No Escape, Owen Wilson dan Konflik di Kawasan ASEAN

JAKARTA - Sinopsis film No Escape akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. No Escape adalah film thriller aksi Amerika tahun 2015 yang disutradarai oleh John Erick Dowdle.

Film ini dibintangi oleh Owen Wilson, Lake Bell, dan Pierce Brosnan. Situs web agregasi ulasan Rotten Tomatoes memberi film ini rating 47% berdasarkan 155 ulasan dan rating rata-rata 4,98/10.

Sinopsis film No Escape

Di sebuah negara yang tidak disebutkan, di kawasan di Asia Tenggara. Sang Perdana Menteri membuat kesepakatan dengan perwakilan Cardiff, sebuah perusahaan Amerika yang berspesialisasi dalam sistem air. Setelah perwakilan tersebut pergi, sekelompok pemberontak bersenjata memulai kudeta dan membunuh Perdana Menteri.

Tujuh belas jam sebelumnya, Jack Dwyer, karyawan baru Cardiff, tiba di negara itu bersama istrinya Annie dan putri kecil mereka Lucy dan Briegel "Beeze". Di bandara, mereka bertemu dengan penjelajah Inggris Hammond dan teman lokalnya, yang dipanggil Kenny Rogers, yang mengantar keluarga Dwyers ke hotel mereka.

Keesokan paginya, Jack meninggalkan hotel untuk membeli koran dan secara tidak sengaja mendapati dirinya berada di tengah konfrontasi antara pengunjuk rasa bersenjata dan polisi anti huru hara. Kedua kekuatan tersebut bentrok dengan keras saat Jack melarikan diri, dan para pengunjuk rasa menang. Jack menyaksikan pemberontak mengeksekusi seorang Amerika di luar hotelnya. Seorang tentara pemberontak kemudian melihat Jack, memaksanya untuk segera menaiki tangga darurat dan memasuki hotel melalui jendela. Para pemberontak menerobos pintu masuk utama hotel dan mulai membantai staf dan tamu.

