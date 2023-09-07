Advertisement
MUSIK

Beda Karakter, Begini Cara Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon Jalin Chemistry untuk Berduet

Lintang Tribuana , Jurnalis-Jum'at, 08 September 2023 |05:30 WIB
Beda Karakter, Begini Cara Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon Jalin Chemistry untuk Berduet
Cara Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon jalin chemistry. (Foto: Arif/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Stevan Pasaribu dan Shanna Shannon berkolaborasi untuk lagu Haunting yang diciptakan Melly Goeslaw. Tak lama setelah dirilis pada 5 Juli 2023, karya mereka langsung menduduki trending YouTube.

Stevan Pasaribu dan Shannon dipertemukan dalam kerja sama label yang menaungi mereka yakni Musica Studio's dan Trinity Optima Production.

"Berawal dari ide kedua manajemen, dan memutuskan untuk meminta tolong Melly Goeslaw buat lagu ini," kata Stevan saat ditemui Okezone usai mengisi acara Guest Star Okezone di Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Stevan dan Shannon tadinya belum saling kenal. Lambat laut karena proyek duet ini, mereka akhirnya jadi saling tahu sisi lain masing-masing.

"Kalau menurut aku, Shannon itu orangnya unpredictable…dia punya ide-ide yang menarik, punya suara yang bagus, dan orangnya nasionalisme banget," ujar Stevan.

Halaman:
1 2
