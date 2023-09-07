Stevan Pasaribu dan Shannon Senang Lagu Haunting Disambut Baik hingga Trending di YouTube

JAKARTA - Stevan Pasaribu dan Shannon berduet membawakan lagu Haunting. Lagu ini berkisah tentang pasangan yang hubungannya sudah kandas, tetapi masih ingin mencari tahu satu sama lain.

Setelah dirilis pada 5 Juli 2023, tak lama kemudian lagu Haunting langsung masuk jadi trending YouTube. Hal ini membuat Stevan dan Shannon bahagia karena karyanya diapresiasi.

"Kita berdua senang banget dapat respon dari masyarakat bagus-bagus…dan kita juga enggak nyangka kemarin lagunya sempat trending pada awal rilis," kata Stevan kepada Okezone, ditemui usai mengisi acara Guest Star di Gedung iNews, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, belum lama ini.

"Jadi sangat bersyukur banget mendapat respon dan diterima dengan baik oleh masyarakat," sambungnya.

Apalagi, lagu Haunting ini merupakan ciptaan Melly Goeslaw, musisi Tanah Air yang lagu-lagunya selalu laris di pasaran. Stevan dan Shannon juga merasa tersanjung bisa membawakan karyanya untuk duet ini.

“Yang pasti senang….dimana ini aku udah buat 3 single bersama teh Melly, dan untuk yang ini sangat excited, karena ini merupakan lagu upbeat pertama aku dan ini juga duet pertama aku," kata Shannon.

(ltb)