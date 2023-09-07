Putri Ariani Lolos ke Final AGT, Cakra Khan Beri Pesan Penyemangat

JAKARTA - Putri Ariani berhasil masuk ke babak final America’s Got Talent (AGT) 2023. Hal ini tentunya membuat masyarakat Indonesia bangga.

Banyak yang mengucapkan selamat dan memberikan dukungan kepada Putri Ariani melalui sosial media. Salah satunya yakni Cakra Khan, penyanyi asal Indonesia yang turut serta dalam acara yang sama dengan Putri Ariani.

Melalui akun Twitter pribadinya, Cakra Khan memberikan ucapan semangat untuk Putri Ariani berjuang di babak final.

“Alhamdulillah good for her,” tulis Cakra Khan, dikutip dari Twitter @CakraKonta, Kamis (7/9/2023).

Tidak hanya itu, Cakra Khan juga mengajak masyarakat Indonesia memberikan dukungan untuk Putri Ariani. Tentu saja dukungan ini akan sangat berarti bagi Putri.

“Pesan saya cuman satu kita harus full support putri !” tulis Cakra Khan.

Dalam cuitan Twitter tersebut, Cakra juga berpesan agar Putri Ariani tidak menyepelekan kontestan lain.

“Tapi ingat ketika kita full support putri jangan sampai kita juga menyepelekan dan merendahkan kontestan yang lain ya ! ;) ayo semua dukung,” tulis Cakra Khan.

Sebelumnya, Cakra Khan juga sempat mengikuti pencarian bakat America’s Got Talent. Sayangnya perjalanan Cakra Khan harus berhenti lebih dulu dibanding Putri Ariani. Namun dirinya merasa bersyukur sudah bisa berhasil turut serta dalam ajang bergengsi tersebut.

“Liat IG AGT nampaknya aku enggak masuk guys, maafin ya. Mungkin saya harus latihan lagi keep moving forward!! L" tulis Cakra Khan melalui akun Twitter pribadinya pada 16 Agustus 2023 lalu.

“At least saya juga bisa nyenengin yang g mau saya lanjut itu wkwkw,” imbuhnya.

