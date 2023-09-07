Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Putri Ariani Lolos ke Final AGT, Cakra Khan Beri Pesan Penyemangat

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |20:30 WIB
Putri Ariani Lolos ke Final AGT, Cakra Khan Beri Pesan Penyemangat
Cakra Khan dukung Putri Ariani (Foto: IG Cakra)
A
A
A

JAKARTA - Putri Ariani berhasil masuk ke babak final America’s Got Talent (AGT) 2023. Hal ini tentunya membuat masyarakat Indonesia bangga.

Banyak yang mengucapkan selamat dan memberikan dukungan kepada Putri Ariani melalui sosial media. Salah satunya yakni Cakra Khan, penyanyi asal Indonesia yang turut serta dalam acara yang sama dengan Putri Ariani.

Putri Ariani Lolos ke Final AGT, Cakra Khan Beri Pesan Penyemangat

Melalui akun Twitter pribadinya, Cakra Khan memberikan ucapan semangat untuk Putri Ariani berjuang di babak final.

“Alhamdulillah good for her,” tulis Cakra Khan, dikutip dari Twitter @CakraKonta, Kamis (7/9/2023).

Tidak hanya itu, Cakra Khan juga mengajak masyarakat Indonesia memberikan dukungan untuk Putri Ariani. Tentu saja dukungan ini akan sangat berarti bagi Putri.

“Pesan saya cuman satu kita harus full support putri !” tulis Cakra Khan.

Dalam cuitan Twitter tersebut, Cakra juga berpesan agar Putri Ariani tidak menyepelekan kontestan lain.

“Tapi ingat ketika kita full support putri jangan sampai kita juga menyepelekan dan merendahkan kontestan yang lain ya ! ;) ayo semua dukung,” tulis Cakra Khan.

Sebelumnya, Cakra Khan juga sempat mengikuti pencarian bakat America’s Got Talent. Sayangnya perjalanan Cakra Khan harus berhenti lebih dulu dibanding Putri Ariani. Namun dirinya merasa bersyukur sudah bisa berhasil turut serta dalam ajang bergengsi tersebut.

“Liat IG AGT nampaknya aku enggak masuk guys, maafin ya. Mungkin saya harus latihan lagi keep moving forward!! L" tulis Cakra Khan melalui akun Twitter pribadinya pada 16 Agustus 2023 lalu.

“At least saya juga bisa nyenengin yang g mau saya lanjut itu wkwkw,” imbuhnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/07/33/3093374/putri_ariani-U0h6_large.jpg
Hari Disabilitas Nasional, Putri Ariani Ajak Difabel Tetap Semangat Berkarya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/23/205/3088981/putri_ariani-QZRq_large.jpg
Putri Ariani Rilis Album Evolve, Rilis di Amerika Serikat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/33/3016839/putri-ariani-dikritik-media-malaysia-usai-dituding-tidak-profesional-XnWLwV1E2d.jpg
Putri Ariani Dikritik Media Malaysia Usai Dituding Tidak Profesional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/25/33/2988160/putri-ariani-bersyukur-tidak-diberi-penglihatan-dosanya-berkurang-NfhtqfOAdL.jpg
Putri Ariani Bersyukur Tidak Diberi Penglihatan: Dosanya Berkurang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/23/205/2987133/putri-ariani-nyanyikan-padamu-ku-bersujud-di-tabligh-akbar-rcti-jamaah-tersentuh-NjxMjUztts.jpg
Putri Ariani Nyanyikan PadaMu Ku Bersujud di Tabligh Akbar RCTI, Jamaah Tersentuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/33/2986733/putri-ariani-tidak-suka-disebut-penyanyi-tunanetra-enggan-dikenal-lewat-cerita-sedih-hzttrmxc9l.jpg
Putri Ariani Tidak Suka Disebut Penyanyi Tunanetra: Enggan Dikenal Lewat Cerita Sedih
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement