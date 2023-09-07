Tinggal Sehari Lagi, Yuk Cek Waktu dan Info Konser Musik LMAC FORALL FEST

JAKARTA - LMAC MUSIC FORALL FEST akan diselenggarakan di Lido Music & Art Center, Bogor dari tanggal 8 - 9 September 2023. Untuk LMACers yang sudah beli tiket dan siap untuk nonton konser LMAC MUSIC FORALL FEST acara ini akan dimulai pukul 17.00 WIB.

Tetapi, LMACers sudah bisa mulai memasuki venue konser dua jam sebelum acara, karena open gatenya akan dimulai pukul 10.00 WIB yaa!.

Konser LMAC MUSIC FORALL FEST ini akan menghadirkan penampilan dari K-pop Stars Generasi 2 dan 4, Taeyang dan Secret Number pada tanggal 8 September 2023. Tidak hanya itu konser hari pertama LMAC MUSIC FORALL FEST juga dimeriahkan oleh artis tanah air, Mahalini, Rizky Febian, Fourtwnty, dan DJ Dipha Barus.

Sedangkan, pada tanggal 9 September 2023 LMACers akan disambut oleh suara merdu yang indah dari Apink, girlgroup K-pop generasi ketiga dan alunan musik dari international K-pop band The Rose dan band legendaris Indonesia, Gigi, Maliq & d’Essentials. Di hari kedua konser LMAC MUSIC FORALL FEST juga akan ajak kalian jamming dan sing a long bareng Weird Genius.

