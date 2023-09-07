Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Tinggal Sehari Lagi, Yuk Cek Waktu dan Info Konser Musik LMAC FORALL FEST

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |19:04 WIB
Tinggal Sehari Lagi, Yuk Cek Waktu dan Info Konser Musik LMAC FORALL FEST
LMAC Music Forall Fest 2023 (Foto: LMAC)
A
A
A

JAKARTA - LMAC MUSIC FORALL FEST akan diselenggarakan di Lido Music & Art Center, Bogor dari tanggal 8 - 9 September 2023. Untuk LMACers yang sudah beli tiket dan siap untuk nonton konser LMAC MUSIC FORALL FEST acara ini akan dimulai pukul 17.00 WIB.

Tetapi, LMACers sudah bisa mulai memasuki venue konser dua jam sebelum acara, karena open gatenya akan dimulai pukul 10.00 WIB yaa!.

Konser LMAC MUSIC FORALL FEST ini akan menghadirkan penampilan dari K-pop Stars Generasi 2 dan 4, Taeyang dan Secret Number pada tanggal 8 September 2023. Tidak hanya itu konser hari pertama LMAC MUSIC FORALL FEST juga dimeriahkan oleh artis tanah air, Mahalini, Rizky Febian, Fourtwnty, dan DJ Dipha Barus.

BACA JUGA:

LMAC MUSIC FORALL FEST 2023, Sajikan Pengalaman Berbeda Menonton Konser 

Tinggal Sehari Lagi, Yuk Cek Waktu dan Info Konser Musik LMAC FORALL FEST

Sedangkan, pada tanggal 9 September 2023 LMACers akan disambut oleh suara merdu yang indah dari Apink, girlgroup K-pop generasi ketiga dan alunan musik dari international K-pop band The Rose dan band legendaris Indonesia, Gigi, Maliq & d’Essentials. Di hari kedua konser LMAC MUSIC FORALL FEST juga akan ajak kalian jamming dan sing a long bareng Weird Genius.

Biar tidak kelewatan seluruh info terupdate LMAC MUSIC FOR ALL FEST kamu bisa follow akun sosial media @lmcindonesia.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement