Masuk Final Americas Got Talent, Putri Ariani : Ini Keajaiban

JAKARTA - Putri Ariani berhasil membuktikan diri. Perjuangannya di America’s Got Talent membuahkan hasil manis.

America's Got Talent mengumumkan nama-nama peserta yang berhasil melaju ke babak final, dan salah satunya adalah Putri Ariani!

Penyanyi berusia 17 tahun itu senang bukan main. Rasa syukur dia ungkapkan lewat kolom komentar postingan akun instagram AGT.

Walaupun semua orang yang tahu persis seberapa indah suara Putri, namun dirinya tetap merasa kesempatan maju ke final merupakan sebuah keajaiban.

"Ini adalah momen yang luar biasa, indah, dan ajaib bagi saya. Saya sangat bersyukur," ucap Putri Ariani, dikutip pada Kamis, (7/9/20223).

Putri Ariani kemudian mengucapkan terimakasih atas segala dukungan. Berkat kekuatan vote, Putri bisa semakin dekat pada impiannya meraih gelar juara America's Got Talent.

"Saya sangat bersyukur. Terima kasih banyak untuk semua orang yang mendukung saya dengan cara ini. Kalian semua sungguh luar biasa. Terima kasih atas suaranya. Anda sudah membantu saya selangkah lebih dekat untuk mencapai impian saya," kata Putri Ariani.

"Aku sangat mencintai kalian semua," tambahnya.

Adapun berhasilnya Putri Ariani mengamankan posisi di babak Final sebenarnya tidak begitu mengejutkan. Pasalnya, penampilan Putri di semifinal memang luar biasa memukau.

