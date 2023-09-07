Alasan Ahmad Dhani Dijuluki Sosok Jenius dalam Bermusik

JAKARTA - Alasan Ahmad Dhani dijuluki sosok jenius dalam bermusik sempat dibahas oleh Once Mekel, mantan vokalis Dewa 19. Bersama selama 11 tahun, Once tampaknya tahu betul tentang sosok founder band legendaris tersebut.

Pelantun Dealova itu mengakui, Dhani adalah musisi fenomenal yang mahir dalam menulis lagu, baik dari sisi lirik maupun komposisi musik. Dia juga menyebut bapak lima anak itu sebagai musisi 'langka'.

"Ahmad Dhani merupakan musisi fenomenal. Kita mungkin enggak akan bisa menemukan sosok seperti dia dalam 20 tahun terakhir," ujar Once Mekel dikutip dari channel YouTube Danny Galda Elgar, pada 9 Oktober 2019.

Alasan Ahmad Dhani dijuluki sosok jenius dalam bermusik (Foto:Instagram)

Tak hanya soal bermusik, Once juga menilai, Dhani sebagai musisi yang memiliki taste musik tinggi dan penikmat karya musisi luar negeri dan dalam negeri. Bahkan, dia menjadikan Dian Pramana Poetra sebagai inspirasinya bermusik.

"Bahkan sampai sekarang pun foto Dian Pramana Poetra itu masih ada di studio Dhani. Gue rasa, dia banyak terinspirasi dari Dian dalam menulis lagu, termasuk dalam ketajaman pembuatan lirik," ungkap Once Mekel menambahkan.