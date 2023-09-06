Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cerita Ence Bagus Jadi Bapak Amel Carla di Series Vision+ Temen Ngekost

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |22:02 WIB
Cerita Ence Bagus Jadi Bapak Amel Carla di Series Vision+ Temen Ngekost
Serial Temen Ngekost (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ence Bagus merasakan tantangan tersendiri saat membintangi original series Vision+ berjudul Temen Ngekost.

Ence berperan sebagai Babe yang punya kosan dan ayah dari Yasmin yang diperlukan oleh Amel Carla. Pasalnya di dunia nyata, anak Ence Bagus masih kecil.

Cerita Ence Bagus Jadi Bapak Amel Carla di Series Vision+ Temen Ngekost

"Itu juga tantangan sendiri bagi saya. Saya berperan sendiri jadi bapak yang anaknya udah lumayan gede, nah itu belum terjadi anak saya baru berusia 10 tahun," kata Ence Bagus saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (6/9/2023).

Namun di serial Temen Ngekost, Ence Bagus harus berperan sebagai ayah yang anaknya sudah beranjak dewasa.

"Sekarang saya harus jadi seorang bapak yang anaknya udah umur 19 tahunan. Itu tantangan tersendiri buat saya," ungkap Ence Bagus.

Selain itu, aktor 42 tahun itu juga selama perjalanan kariernya di dunia akting ia jarang mendapat peran sebagai seorang ayah.

"Tapi ini juga gak banyak ya dalam karier saya berperan sebagai bapak. Nah ini sebuah tantangan tersendiri buat saya ini sebuah hal terbaru dan menarik," pungkas Ence Bagus.

