HOME CELEBRITY TV SCOOP

Bintangi Vision+ Temen Ngekost, Amel Carla Girang Comeback Main Drama Komedi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 06 September 2023 |20:31 WIB
Bintangi Vision+ Temen Ngekost, Amel Carla Girang Comeback Main Drama Komedi
Amel Carla girang terlibat di Vision+ Temen Ngekost (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Amel Carla tengah membintangi original series Vision+ berjudul Temen Ngekost. Amel Carla merasa kegirangan lantaran bisa comeback main series bergenre drama komedi, karya Reka Wijaya.

Bahkan itu menjadi salah satu alasan mengapa Amel Carla mau mengambil proyek series yang diproduseri oleh Prilly Latuconsina, Umay Shahab, dan Yahni Damayanti melalui Sinemaku Pictures.

Bintangi Vision+ Temen Ngekost, Amel Carla Girang Comeback Main Drama Komedi

"Karena seneng banget main komedi lagi ya, karena tahun-tahun kemarin itu aku dapat series berperan sebagai ya remaja remaja aja," ujar Amel Carla saat ditemui di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (6/9/2023).

Keputusannya untuk mengambil serial Temen Ngekost ini pun tak salah, sebab setelah melihat hasilnya ia merasa puas lantaran ceritanya sangat seru.

"Cuma kemarin ditawarin Umay dan kak Prilly juga, oke boleh dan ternyata seru banget dan sesuai sih sama hal-hal yang aku tonton juga," ungkap Amel Carla.

Di serial Temen Ngekost ini, Amel Carla berperan sebagai Yasmin anak dari penjaga kosan yang diperankan oleh Ence Bagus.

