Vision+ Hadirkan Serial Temen Ngekost, Drama Khas Gen Z

JAKARTA - Vision+ merilis serial original series terbaru yang berjudul Temen Ngekost karya disutradarai oleh Reka Wijaya.

Serial yang diproduseri oleh Prilly Latuconsina, Umay Shahab, dan Yahni Damayanti melalui Sinemaku Pictures ini menghadirkan drama gen z yang dikemas dengan komedi yang renyah.

Menyambut rilisnya serial terbaru ini, Vision+ mengadakan exclusive screening Temen Ngekost yang diadakan pada Rabu, 6 September 2023.

Di sana, Vision+ mengajak masyarakat untuk menyaksikan Temen Ngekost episode 1 dan 2 secara eksklusif.

Special screening ini turut dihadiri oleh para pemain dan pihak produksi dari Temen Ngekost yaitu Amel Carla sebagai Yasmin, Arya Mohan sebagai Raffi, Valeria Stahl sebagai Dian, Ence Bagus sebagai Babeh Rahman, dan Yusuf Jacka sebagai penulis naskah Temen Ngekost.

Yusuf Jacka mengatakan ide awal cerita ini berawal dari pengalamannya yang kerap jadi anak kosan.

"Jadi sebenarnya ini adalah idenya mas Umay cuma setelah itu Umay minta aku untuk nulis, kebetulan aku sering ngekos di Bali, Jakarta jadi semua hal pengalaman enak dan gak enak ngekos aku tuangin semua ke sini," ungkap Yusuf Jacka saat ditemui di Westwew Coffee, Jakarta Barat, Rabu (6/9/2023).

Tak hanya itu, semua karakter yang ada di serial tersebut, benar-benar relate dengan pengalaman sang penulis.

"Sebenarnya semuanya sih, saya punya tetangga yang gak nikah tapi tinggal bareng, tetangga yang kurang aja juga ada, semuanya tetangga tetangga saya di sini semua ada," jelas Yusuf Jacka.

Oleh karena itu, pria yang akrab disapa Jacka itu berharap semua tetangganya menonton serial Temen Ngekost.

"Jadi semoga tetangga-tetangga saya pada nonton deh," ucap Yusuf Jacka.

