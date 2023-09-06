Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tampil di Belgia, Anggun C Sasmi Pecahkan Rekor

Alan Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |00:30 WIB
Tampil di Belgia, Anggun C Sasmi Pecahkan Rekor
Anggun C Sasmi pecahkan rekor (Foto: Okezone)
JAKARTA - Anggun C Sasmi terus melebarkan kariernya di benua Eropa. Kini, Anggun tampil di stasiun televisi Belgia RTL-TVI untuk menjadi juri di acara pencarian bakat StarMaker.

Pada saat bersamaan, Anggun juga ternyata diumumkan sebagai juri untuk acara pencarian bakat lainnya, kali ini disiarkan di TF1 di Perancis, yang disebut Dream Team.

Atas prestasi tersebut, Anggun mencetak rekor dunia baru, menjadi artis Asia yang paling banyak dicari di dunia untuk menjadi juri di ajang pencarian bakat internasional.

 Tampil di Belgia, Anggun C Sasmi Pecahkan Rekor

