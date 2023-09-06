Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Arawinda Ngaku Jadi Korban Kekerasan Seksual, Ibunda Amanda Azzahra Murka

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |00:01 WIB
Arawinda Ngaku Jadi Korban Kekerasan Seksual, Ibunda Amanda Azzahra Murka
Ibunda Amanda Zahra marah ke Arawinda Kirana (Foto: IG Amanda Zahra)
JAKARTA - Arawinda Kirana mendadak kembali jadi buah bibir netizen. Pasalnya, bintang film Yuni ini mengaku menjadi korban kekerasan seksual dan tak pernah mengungkap hal itu ke publik.

Hal itu dibagikan Arawinda di akun Insta Story-nya. Ia menceritakan bahwa selama ini menjadi korban kekerasan seksual, namun enggan speak up karena merasa terancam.

Arawinda Ngaku Jadi Korban Kekerasan Seksual, Ibunda Amanda Azzahra Murka

“Saya diancam setiap kali ingin speak up, jadi kalau bertanya ‘kenapa sekarang Ara?’ Itu karena aku sudah tidak takut lagi,” tulis Arawinda, dikutip MNC Portal Indonesia, Rabu (6/9/2023).

