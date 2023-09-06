Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Richard Lee Ingin Biayai Tes DNA, Denny Sumargo dan Verny Hasan Menolak

Selvianus , Jurnalis-Kamis, 07 September 2023 |05:30 WIB
Richard Lee Ingin Biayai Tes DNA, Denny Sumargo dan Verny Hasan Menolak
Tawaran bantuan tes DNA dari Richard Lee ditolak Denny Sumargo dan Verny Hasan. (Foto:Instagram/@dr.richard_lee)
JAKARTA - Denny Sumargo dan Verny Hasan menolak tawaran bantuan tes DNA dari Dokter Richard Lee. Sebelumnya, pemilik klinik kecantikan itu bersedia membiayai keseluruhan prosesnya.

Richard Lee mengaku tidak masalah dengan keputusan Densu maupun Verny Hasan. Ia menduga kedua pihak ingin menyelesaikan polemik pengakuan anak ini tanpa melibatkan orang lain.

"Mungkin pengen netral kali, dari sisi positifnya saya melihatnya seperti itu," kata Richard Lee saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Rabu (6/9/2023).

Richard Lee menyebut, keinginannya untuk membiayai tes DNA Densu dan Verny Hasan, bermula dari podcast YouTube-nya. Tetapi memang niatan itu langsung ditolak tegas.

